Сколько раз в жизни мы влюбляемся? Психологи назвали среднестатистическое число!

Влюбленность - штука тонкая. Она сильно отличается от любви, которую можно взрастить, вместе работая над отношениями, пишет fabiosa.ru.

А вот влюбленность просто случается и все! Это, скорее, "химия", гормональные изменения в организме, которые не поддаются никакому сознательному контролю.

Как часто мы влюбляемся на протяжении жизни? Вот что об этом говорят психологи.

Всего 2-4 раза в жизни? Как так?

Поскольку влюбленность не случается по расписанию, то и говорить о какой-то "норме" будет неправильно. Но есть исследования, согласно которым ученые все же попытались вывести среднестатистическое число.

Как оказалось, большинство людей влюбляется от 2-х до 4-х раз в жизни!

"Обратите внимание, что это среднее число, т.е. есть люди, у которых влюбленностей было меньше, и есть люди, у которых их было больше", - пишет психолог Наталья Михайлова.

Самое печальное, что огромное количество людей находится в долгосрочных отношениях с партнером, которого не любят, и готовы в любой момент оставить его, как только встретят "любовь всей своей жизни".

В ожидании любви?

В рамках Siemens Festival Nights был проведен опрос более чем 2 000 человек. Вот что сообщила Клэр Джарвис (Claire Jarvis), директор по коммуникациям:

В нашем обзоре были освещены некоторые красочные откровения о жизни людей. Результаты показали, что трудно найти норму, и, хотя принято считать, что женщины влюбляются чаще, чем мужчины, было интересно увидеть, что на самом деле и мужчины, и женщины влюбляются в среднем 2 раза в течение жизни.

Тревожно то, что многие люди находятся в длительных отношениях или даже выходят замуж за того, кто не является настоящей любовью.

Но не все так плохо! Клэр Джарвис добавила следующее:

Хотя многие из опрошенных взрослых заявили, что не нашли настоящую любовь, большинство утверждает, что они очень уважают своих нынешних партнеров, что действительно обнадеживает.

Опрос компании Siemens также показал, что типичный взрослый впервые влюбляется возрасте 19-ти лет и встречается с 4-5 партнерами, прежде чем встретит "любовь всей своей жизни".