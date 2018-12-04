Врачи предупреждают: «Эта прическа наносит вред вашему здоровью!»

Прежде всего, сильное и постоянное натяжение волос может вызвать алопецию. Это касается прически "хвост", от которой истончаются и ломаются волосы. А очень популярная сейчас прическа "пучок", как оказалось, может навредить позвоночнику.

Оказывается, женщина почти бессознательно напрягает шею, чтобы не откидывать голову назад и не испортить прическу. Эта, казалось бы безвредная привычка, вызывает увеличение местного напряжения из-за чрезмерного использования стабилизирующих мышц шеи. Таким образом, увеличивается риск какого-либо изменения в функционировании шейного отдела позвоночника.

Специалист-остеопат утверждает, что мышцы вокруг позвоночника являются фундаментальными для стабилизации позвонков, и чем прочнее эти мышцы, тем стабильнее позвоночник.

Когда эти мышцы эксплуатируются в течение длительных периодов времени, без периодов покоя, позвоночник воспаляется и дестабилизируется. В результате у женщины могут начаться головные боли из-за напряжения шеи.