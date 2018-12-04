Их оберегает ангел-хранитель: три знака Зодиака, которые находятся под особой защитой

Астрологи предполагают, что из 12 знаков Зодиака можно выделить 3 особенных. Именно они находятся в особом почете у ангелов-хранителей. Именно про них говорят: "Какой же везунчик, а!"

Рассказываем о трех знаках Зодиака, которые находятся под особенным покровительством.

Близнецы

Про них говорят: "Вот это интуиция", "Как всегда повезло!", "Как они это делают?!" Называйте это как хотите, но Близнецам действительно практически всегда сопутствует удача.

Близнецы всегда находятся в нужном месте и в нужное время. Каждое знакомство для них – судьбоносное. Удача буквально сама прыгает им в руки. Главная задача Близнецов – ловить момент и замечать знаки судьбы. Ангел-хранитель любит благодарных людей, которые с радостью принимают дары.

Дева

Девы искренне считают, что все хорошее они получают благодаря своим усилиям и кропотливой работе. Отчасти это правда, но не стоит забывать о том, что этот знак зодиака находится под мощной защитой ангела-хранителя.

Девы сердцем чувствуют, где они добьются успеха, а куда лучше не соваться. Ангел-хранитель дарует этому знаку зодиака острый ум, умение видеть наперед и необыкновенное чутье.

Стрелец

Мы уже говорили, что ангелы-хранители любят тех, кто умеет находить радость в каждом дне. Стрельцы – невероятно позитивные, оптимистичные и благодарные люди. чтобы ни случилось, они всегда верят в лучшее, и так и происходит!

Не зря говорят, что хорошее тянется к хорошему. Стрельцы открыты квсему новому, они похожи на маленьких детей, живущих в предвкушении Рождества. И ангел-хранитель их щедро одаривает разными приятностями.