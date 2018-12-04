Гороскоп-предупреждение: за что могут разлюбить разные знаки Зодиака

Почему мы однажды понимаем, что влюбленность прошла и остались одни упреки?

Астрологи рассказали о том, что заставляет представителей всех 12-ти созвездий гороскопа отказаться от своей любви.

У каждого знака зодиака - свой предел, пишет fabiosa.ru.

Овен: "Любовь уйдет, если ты меня предашь!"

Если вы встречаетесь с представителем этого знака, не давайте ему повод усомниться в вашем отношении к себе. Самое страшное для Овна - это безответная любовь!

Телец: "Любовь уйдет, если ты меня разочаруешь!"

Чтобы разбить сердце этого знака, потребуется огромное количество негатива с вашей стороны. Но дороги назад потом уже не будет!

Близнецы: "Любовь уйдет, если ты будешь играть моими чувствами!"

Как только Близнецы чувствуют, что их пытаются обмануть, то моментально дают отпор. Не пытайтесь переиграть людей этого знака!

Рак: "Любовь уйдет, если ты меня бросишь!"

Отношения для представителей этого знака — возможность найти равновесие между личным и общественным. Они нуждаются в заботе и не хотят быть в одиночестве!

Лев: "Любовь уйдет, если ты выставишь меня на посмешище!"

Этот знак ревностно относится к своей репутации и общественному мнению. Лев будет любить вас до тех пор, пока вы не попытаетесь его унизить или одурачить.

Дева: "Любовь уйдет, если ты начнешь мне лгать!"

Представителей этого зодиакального знака невозможно обмануть, поскольку они видят людей насквозь. Врать партнеру, родившемуся под знаком Девы — очень плохая идея!

Весы: "Любовь уйдет, если ты заставишь меня нервничать!"

Обычно люди этого знака всеми силами пытаются сохранить свою любовь. Но если вы будете постоянно критиковать партнера-Весы и повышать на него голос, то расставание практически неизбежно.

Скорпион: "Любовь уйдет, если ты начнешь что-то скрывать!"

Чтобы ни говорили про людей этого знака, они способны любить вечно. Чувства Скорпиона может разрушить только утаивание вами какой-то информации. Будьте честны!

Стрелец: "Любовь уйдет, если ты убьешь во мне надежду!"

Чтобы представитель этого знака навсегда исчез с вашего горизонта, достаточно нагнать на него тоску-печаль. Как только Стрелец поймет, что вы не ждете от совместной жизни ничего хорошего, то моментально испарится.

Козерог: "Любовь уйдет, если ты сдашься!"

Представители этого знака хотят быть примером для партнера, чтобы заряжаться его энергией. Как только вы перестанете бороться за свою мечту, Козерог разочаруется в вас и уйдет.

Водолей: "Любовь уйдет, если ты станешь как все!"

Поскольку людей этого знака привлекают только уникальные личности, вам нельзя принижать свою самооценку. Не нужно меняться. Просто будьте собой!

Рыбы: "Любовь уйдет, если ты разобьешь мои мечты!"

Представители этого знака способны любить долго и искренне. Но если вы заберете у Рыб возможность мечтать или обманете их ожидания, они уплывут в неизвестном направлении.

Теперь вы знаете, что нужно сделать, чтобы надолго сохранить чувства своего партнера! Пожалуйста, поделитесь этой полезной информацией со своими друзьями.