«Тетя Ксюша села на диету»: Бородина посетовала на то, что ей приходится питаться куриной грудкой и овощами

Ксения Бородина регулярно общается со своими подписчиками в Инстаграме. Не так давно, отвечая на комментарии фолловеров, телеведущая призналась, что находится не в форме, а также рассказала о намерении сесть на диету и начать ходить в спортзал. Несмотря на то, что по мнению поклонников, она выглядит прекрасно, Ксения обещание сдержала. На днях в инстаграм-истории телеведущая показала свой низкокалорийный обед, состоящий из отварной куриной грудки и овощей.