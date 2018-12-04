Вт, 4.12.2018
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  • «Тетя Ксюша села на диету»: Бородина посетовала на то, что ей приходится питаться куриной грудкой и овощами

«Тетя Ксюша села на диету»: Бородина посетовала на то, что ей приходится питаться куриной грудкой и овощами

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Ксения Бородина

ФОТО: Instagram

Не так давно Ксения Бородина, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что сейчас находится не в лучше форме, пишет woman.ru. Чтобы вернуть себе былую стройность 35-летняя телеведущая села на диету, о чем сообщила своим фолловерам в Инстаграме. 

Ксения Бородина регулярно общается со своими подписчиками в Инстаграме. Не так давно, отвечая на комментарии фолловеров, телеведущая призналась, что находится не в форме, а также рассказала о намерении сесть на диету и начать ходить в спортзал. Несмотря на то, что по мнению поклонников, она выглядит прекрасно, Ксения обещание сдержала. На днях в инстаграм-истории телеведущая показала свой низкокалорийный обед, состоящий из отварной куриной грудки и овощей. 

«Ну все, тетя Ксюша села на диету. А у мужа нет диеты, он ест жирненький супчик», — произнесла за кадром Бородина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Побежала дальше 🏃‍♀️

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Напомним, после первых родов Ксения сильно поправилась и всеми способами стремилась вернуться в добеременный вес. Масла в огонь добавляли хейтеры, которые каждый день критиковали ее в соцсетях. Тогда ведущая «Дома-2» решила попробовать таблетки для похудения, которые сильно испортили ее здоровье. С тех пор Ксения старается держать себя в форме с помощью правильного питания и спорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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