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  • С мешком или для влажной уборки: выбираем идеальный пылесос для дома

С мешком или для влажной уборки: выбираем идеальный пылесос для дома

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Tolmuimeja Dyson DC26.

ФОТО: Messe Berlin

Современная техника позволяет хозяйкам не только сократить время уборки, но и сделать ее более эффективной. Одним из незаменимых средств является пылесос. Но в последнее время появилось так много вариантов, что очень затруднительно выбрать что-то определенное. Мы расскажем, какие виды пылесосов существуют и объясним плюсы и недостатки каждой модели, пишет fabiosa.ru.

С мешком

Классический вариант, с которым мы давно знакомы. Такой пылесос относится к относительно недорогой ценовой категории, простой в использовании и не требующий долгого ознакомления с функционалом.

Плюсы:

  • шумит намного тише, нежели остальные модели;
  • вместительный мешок, который можно чистить не так часто;
  • пыль не оседает до конца;
  • можно использовать одноразовые мешки;
  • удобный.

Минусы:

  • наполнение пылесборника приводит к постепенному снижению мощности;
  • можно не найти подходящие мешки для модели, если она была снята с производства;
  • иногда двигатель может перестать работать из-за переполненного мешка.

С контейнером (циклонные)

Вид отличается от предыдущего в том, что, благодаря специальной системе пыль остается внутри пылесборника, а мусор оседает в специальной емкости с фильтром.

Плюсы:

  • благодаря свободной циркуляции воздуха в системе меньше изнашивается и ломается реже;
  • простой в использовании;
  • компактный;
  • нет трат на новые мешки для пыли.

Минусы:

  • только для сухих уборок;
  • контакт с пылью во время очищения и мытья емкости;
  • пластиковый контейнер может подвергнуться мелким повреждениям.

Аква

Техника с водяным фильтром также проста в эксплуатации. Частички пыли попадают в емкость с жидкостью, которая заставляет их осесть на дно, после чего очищенный воздух выходит назад.

Плюсы:

  • нет контакта с пылью;
  • хорошо очищает;
  • увлажняет воздух в доме.

Минусы:

  • достаточно шумный,
  • много весит и занимает больше места, чем другие;
  • емкость с водой придется тщательно мыть после каждой уборки.

Моющий

Его часто путают с аква, но функции у них разные. У моющего есть две емкости: для грязной и чистой воды. Через специальный шланг жидкость разбрызгивается на поверхности и затем всасывается обратно.

Плюсы:

  • эффективная уборка поверхностей с покрытиями;
  • подходит аллергикам и семьям с детьми;
  • для сухой и влажной уборки;
  • много насадок;
  • может убрать разлитую жидкость.

Минусы:

  • некоторые модели трудно разобрать, чтобы помыть отсеки;
  • подходит не для всех материалов;
  • нельзя изменить длину трубы.

Ручной

Предназначен для уборки мелкого мусора в труднодоступных местах. Габариты различных моделей могут меняться от компактных до максимально больших. Все зависит от того, где именно и в каких целях будет использоваться техника.

Плюсы:

  • портативность;
  • есть модели для сухой уборки и влажной, которыми можно мыть окна;
  • удобное хранение;
  • эффективная уборка в труднодоступных местах;
  • небольшой вес;
  • нешумные.

Минусы:

  • высокая цена;
  • большой расход электричества;
  • не все модели подходят для ежедневного использования.

Робот

Мир будущего уже здесь, поэтому робот-пылесос станет вполне гармоничным дополнением вашего быта. К тому же, вы значительно сэкономите время, ведь предоставите уборку своему помощнику.

Плюсы:

  • есть сухая и влажная уборка;
  • автоматический режим;
  • подходит пожилым людям.

Минусы:

  • цена выше, чем у других пылесосов;
  • быстрое загрязнение;
  • плохо убирает в уголках квартиры и не справляется с липкими следами;
  • с ним не всегда ладят домашние питомцы;
  • некоторые модели не справляются с препятствиями.

А какой тип пылесоса вам больше подходит?

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