С мешком или для влажной уборки: выбираем идеальный пылесос для дома

Современная техника позволяет хозяйкам не только сократить время уборки, но и сделать ее более эффективной. Одним из незаменимых средств является пылесос. Но в последнее время появилось так много вариантов, что очень затруднительно выбрать что-то определенное. Мы расскажем, какие виды пылесосов существуют и объясним плюсы и недостатки каждой модели, пишет fabiosa.ru.
С мешком
Классический вариант, с которым мы давно знакомы. Такой пылесос относится к относительно недорогой ценовой категории, простой в использовании и не требующий долгого ознакомления с функционалом.
Плюсы:
- шумит намного тише, нежели остальные модели;
- вместительный мешок, который можно чистить не так часто;
- пыль не оседает до конца;
- можно использовать одноразовые мешки;
- удобный.
Минусы:
- наполнение пылесборника приводит к постепенному снижению мощности;
- можно не найти подходящие мешки для модели, если она была снята с производства;
- иногда двигатель может перестать работать из-за переполненного мешка.
С контейнером (циклонные)
Вид отличается от предыдущего в том, что, благодаря специальной системе пыль остается внутри пылесборника, а мусор оседает в специальной емкости с фильтром.
Плюсы:
- благодаря свободной циркуляции воздуха в системе меньше изнашивается и ломается реже;
- простой в использовании;
- компактный;
- нет трат на новые мешки для пыли.
Минусы:
- только для сухих уборок;
- контакт с пылью во время очищения и мытья емкости;
- пластиковый контейнер может подвергнуться мелким повреждениям.
Аква
Техника с водяным фильтром также проста в эксплуатации. Частички пыли попадают в емкость с жидкостью, которая заставляет их осесть на дно, после чего очищенный воздух выходит назад.
Плюсы:
- нет контакта с пылью;
- хорошо очищает;
- увлажняет воздух в доме.
Минусы:
- достаточно шумный,
- много весит и занимает больше места, чем другие;
- емкость с водой придется тщательно мыть после каждой уборки.
Моющий
Его часто путают с аква, но функции у них разные. У моющего есть две емкости: для грязной и чистой воды. Через специальный шланг жидкость разбрызгивается на поверхности и затем всасывается обратно.
Плюсы:
- эффективная уборка поверхностей с покрытиями;
- подходит аллергикам и семьям с детьми;
- для сухой и влажной уборки;
- много насадок;
- может убрать разлитую жидкость.
Минусы:
- некоторые модели трудно разобрать, чтобы помыть отсеки;
- подходит не для всех материалов;
- нельзя изменить длину трубы.
Ручной
Предназначен для уборки мелкого мусора в труднодоступных местах. Габариты различных моделей могут меняться от компактных до максимально больших. Все зависит от того, где именно и в каких целях будет использоваться техника.
Плюсы:
- портативность;
- есть модели для сухой уборки и влажной, которыми можно мыть окна;
- удобное хранение;
- эффективная уборка в труднодоступных местах;
- небольшой вес;
- нешумные.
Минусы:
- высокая цена;
- большой расход электричества;
- не все модели подходят для ежедневного использования.
Робот
Мир будущего уже здесь, поэтому робот-пылесос станет вполне гармоничным дополнением вашего быта. К тому же, вы значительно сэкономите время, ведь предоставите уборку своему помощнику.
Плюсы:
- есть сухая и влажная уборка;
- автоматический режим;
- подходит пожилым людям.
Минусы:
- цена выше, чем у других пылесосов;
- быстрое загрязнение;
- плохо убирает в уголках квартиры и не справляется с липкими следами;
- с ним не всегда ладят домашние питомцы;
- некоторые модели не справляются с препятствиями.
А какой тип пылесоса вам больше подходит?