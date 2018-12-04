Выбираем идеальный пылесос для дома

С мешком

Классический вариант, с которым мы давно знакомы. Такой пылесос относится к относительно недорогой ценовой категории, простой в использовании и не требующий долгого ознакомления с функционалом.

Плюсы:

шумит намного тише, нежели остальные модели;

вместительный мешок, который можно чистить не так часто;

пыль не оседает до конца;

можно использовать одноразовые мешки;

удобный.

Минусы:

наполнение пылесборника приводит к постепенному снижению мощности;

можно не найти подходящие мешки для модели, если она была снята с производства;

иногда двигатель может перестать работать из-за переполненного мешка.

С контейнером (циклонные)

Вид отличается от предыдущего в том, что, благодаря специальной системе пыль остается внутри пылесборника, а мусор оседает в специальной емкости с фильтром.

Плюсы:

благодаря свободной циркуляции воздуха в системе меньше изнашивается и ломается реже;

простой в использовании;

компактный;

нет трат на новые мешки для пыли.

Минусы:

только для сухих уборок;

контакт с пылью во время очищения и мытья емкости;

пластиковый контейнер может подвергнуться мелким повреждениям.

Аква

Техника с водяным фильтром также проста в эксплуатации. Частички пыли попадают в емкость с жидкостью, которая заставляет их осесть на дно, после чего очищенный воздух выходит назад.

Плюсы:

нет контакта с пылью;

хорошо очищает;

увлажняет воздух в доме.

Минусы:

достаточно шумный,

много весит и занимает больше места, чем другие;

емкость с водой придется тщательно мыть после каждой уборки.

Моющий

Его часто путают с аква, но функции у них разные. У моющего есть две емкости: для грязной и чистой воды. Через специальный шланг жидкость разбрызгивается на поверхности и затем всасывается обратно.

Плюсы:

эффективная уборка поверхностей с покрытиями;

подходит аллергикам и семьям с детьми;

для сухой и влажной уборки;

много насадок;

может убрать разлитую жидкость.

Минусы:

некоторые модели трудно разобрать, чтобы помыть отсеки;

подходит не для всех материалов;

нельзя изменить длину трубы.

Ручной

Предназначен для уборки мелкого мусора в труднодоступных местах. Габариты различных моделей могут меняться от компактных до максимально больших. Все зависит от того, где именно и в каких целях будет использоваться техника.

Плюсы:

портативность;

есть модели для сухой уборки и влажной, которыми можно мыть окна;

удобное хранение;

эффективная уборка в труднодоступных местах;

небольшой вес;

нешумные.

Минусы:

высокая цена;

большой расход электричества;

не все модели подходят для ежедневного использования.

Робот

Мир будущего уже здесь, поэтому робот-пылесос станет вполне гармоничным дополнением вашего быта. К тому же, вы значительно сэкономите время, ведь предоставите уборку своему помощнику.

Плюсы:

есть сухая и влажная уборка;

автоматический режим;

подходит пожилым людям.

Минусы:

цена выше, чем у других пылесосов;

быстрое загрязнение;

плохо убирает в уголках квартиры и не справляется с липкими следами;

с ним не всегда ладят домашние питомцы;

некоторые модели не справляются с препятствиями.