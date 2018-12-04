Накладные носы, глиттер повсюду и другие спорные итоги 2018 года

Самые спорные тренды

И снова глиттер

Глиттер на глазах, волосах, губах и даже ягодицах, а теперь — и по всему лицу. Максимальное сияние продемонстрировали на показе Giambattista Valli весна-лето 2019. Лица (да и бюсты, чего греха таить) моделей тогда буквально утонули в многочисленных блестяшках. Идея разлетелась по всему миру, и бьюти-бренды предложили покупателям маски всех цветов радуги со звездочками и блестками. Они не только достойны выкладывания в Instagram, но еще и кожу глубоко очищают (по крайней мере так на баночках пишут).

Стразы тоже на месте

Нулевые тащат за собой вещицы, которые мы, кажется, давно запрятали в чемодан, засунули под кровать и не надеялись больше увидеть. Стразы — главный показатель псевдобогатства начала века — снова здесь. Начинай входить в состояние шока: ими снова украшают ногти и даже лица.

Пример всем показала звезда фильма «Белоснежка: Месть гномов» Лили Коллинз: на Балу института костюмов в этом году она предстала в образе «плачущей девы». Оплакивала, скорее всего, дорогущие кристаллы Swarovski, которые каким-то чудом держались на коже весь вечер.

Ненастоящие носы

Увы, повседневный макияж идет не к упрощению, а усложнению. Мало того, что блогеры предлагают наносить на кожу тысячи средств для «эффекта фотошопа», так еще откуда ни возьмись пришли китайские блогеры, показавшие всему миру, как правильно «лепить» себе новые лица. Азиаты вооружились скотчем, накладными носами и тональным кремом и показали, что избавиться от горбинки или носа-картошки можно и без операции. Процесс одновременно и завораживает, и ужасает.

Самые скандальные обложки глянца