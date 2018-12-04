Накладные носы, глиттер повсюду и другие спорные итоги 2018 года

Уходящий год богат на необычные тренды и на звезд и блогеров, которые научились зарабатывать на косметике и делать себе новое лицо (с помощью накладных носов), пишет lady.mail.
Самые спорные тренды
И снова глиттер
Глиттер на глазах, волосах, губах и даже ягодицах, а теперь — и по всему лицу. Максимальное сияние продемонстрировали на показе Giambattista Valli весна-лето 2019. Лица (да и бюсты, чего греха таить) моделей тогда буквально утонули в многочисленных блестяшках. Идея разлетелась по всему миру, и бьюти-бренды предложили покупателям маски всех цветов радуги со звездочками и блестками. Они не только достойны выкладывания в Instagram, но еще и кожу глубоко очищают (по крайней мере так на баночках пишут).
Стразы тоже на месте
Нулевые тащат за собой вещицы, которые мы, кажется, давно запрятали в чемодан, засунули под кровать и не надеялись больше увидеть. Стразы — главный показатель псевдобогатства начала века — снова здесь. Начинай входить в состояние шока: ими снова украшают ногти и даже лица.
Пример всем показала звезда фильма «Белоснежка: Месть гномов» Лили Коллинз: на Балу института костюмов в этом году она предстала в образе «плачущей девы». Оплакивала, скорее всего, дорогущие кристаллы Swarovski, которые каким-то чудом держались на коже весь вечер.
Ненастоящие носы
Увы, повседневный макияж идет не к упрощению, а усложнению. Мало того, что блогеры предлагают наносить на кожу тысячи средств для «эффекта фотошопа», так еще откуда ни возьмись пришли китайские блогеры, показавшие всему миру, как правильно «лепить» себе новые лица. Азиаты вооружились скотчем, накладными носами и тональным кремом и показали, что избавиться от горбинки или носа-картошки можно и без операции. Процесс одновременно и завораживает, и ужасает.
Самые скандальные обложки глянца
Плюс-сайз модель Тесс Холидей на обложке британского Cosmopolitan стала причиной долгих обсуждений. А американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 60 женщин-предпринимательниц. Героиней номера стала Кайли Дженнер, к 20 годам заработавшая на своем косметическом бренде более миллиарда долларов. Девушка оказалась самой молодой участницей рейтинга за всю историю издания. Кто бы мог подумать, что помадки и тени могут привести к такому успеху!
We need to be seen! 🙋🏻♀️ Model, Body Positivity Influencerin, zweifache Mama und Role Model vieler @tessholliday ziert das Cover der @cosmopolitanuk, Issue Oktober 2018! Wir lieben es und finden es toll, dass Kurven gefeiert und gezeigt werden 💕 Hoffentlich bald auch mal ein deutsches Titelbild.. #reposts of @tessholliday and @cosmopolitanuk #Wundercurves #cosmopolitanuk #cosmopolitan #covergirl #highfashionmagazine #tessholiday #plussizefashion #curvyfashion #curvylook #ootd #ootdplus #potd #stylehasnosize #effyourbodystandards #everybodyisbeautiful #loveyourself #honormycurves #celebratemysize #highfashion #shootingtime #plussizemodel @cosmopolitan_de @cosmopolitan
Victoria's Secret расширили ряды
Один из самых консервативных брендов (с точки зрения стандартов красоты) в этом году тоже стал бодипозитивным (совсем чуть-чуть, правда). Модель с витилиго (нарушением пигментации) Винни Харлоу стала новым «ангелом».
Wow.. did this really happen? Is this real? 😭💗 Thank you @VictoriasSecret for allowing me to be apart of your family! This was surreal! A young Jamaican girl from Toronto taking the VS runway.. I’d say a dream come true, but i can’t because this is bigger than a dream! This is a movement. Another step for representation. Another step for diversity. I’m so honoured to have been one of the few chosen this year. Thank you God for this blessing, you deserve all the praise.
Королевский макияж
Это сейчас все обсуждают беременность Меган, а всю весну мы только и делали, что комментировали свадьбу принца-рыжика из Великобритании и его американской избранницы. Макияж, который был выполнен Дэниелом Мартином — визажистом из Нью-Йорка, с ним красотка сотрудничала, когда снималась в сериале «Форс-мажоры», — покорил многих своей простотой и естественностью. Артистке сделали акцент на глаза, не стали перекрывать веснушки и нанесли нежно-розовый на губы. И свой фирменный небрежный пучок Маркл тоже оставила при себе.
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