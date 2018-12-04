Шесть главных ошибок беременных

Ошибка первая: будущей маме нужно есть за двоих

Конечно, беременной женщине нужно хорошо питаться, спорить с этим утверждением не станет ни один врач. Как писали в одной популярной книге для мам, прежде чем положить в рот кусок, подумай, действительно ли это лучшее, чем ты можешь накормить своего ребенка. Только не стоит забывать, что малыш в животе никак не требует тех же двух тысяч калорий, что и взрослые. И двойные обеды с тройными ужинами (раз хочется, значит, организму нужно) приведут лишь к проблемам с весом, а злоупотребление сладеньким и солененьким выльется в отеки.

Кроме того, не стоит «баловать» себя зимней клубникой и помидорами, а также прочей несезонной экзотикой. Химии в этих дарах природы и науки больше, чем витаминов.

Еще одна пищевая ошибка — избыток молочных продуктов. При всей их пользе ежедневная «передозировка» дает значительную нагрузку на почки, которые и так сейчас работают в усиленном режиме. Выбирая продукты, богатые кальцием, не включайте в этот список мягкие сыры: бри, камамбер, фета и рокфор могут оказаться пристанищем таких бактерий, как листерии. Болезнь, возбудителем которой они являются, крайне нежелательна для малыша. А вот твердые сыры ешьте на здоровье, лучше не с хлебом, а с фруктами или овощами.

Ошибка вторая: нужно внимательно изучить всю информацию и предвосхитить все риски

До того как интернет пришел в массы, будущим мамам жилось куда спокойнее. Врач в женской консультации и специализированные журналы были источниками проверенной, доступной и мягко изложенной информации. Сейчас же сеть поставляет ежедневную дозу страшилок — про угрозы прерывания беременности и патологии, халатность медиков, подделку лекарств, ошибки в анализах... На неустойчивую психику будущих мам они действуют не лучшим образом. Результат — десятки анализов, слезы и бессонные ночи, страх и недоверие к врачам и ко всему миру.

Не менее опасен и коллективный разум на форумах, когда речь идет о лечении и диагностике. Вес набираешь? Так это отеки, купи сбор №150 и пей! Молочница? Плюнь, сама пройдет: спринцуйся содой и кефиром. Советчица не рискует ничем, внимающая таким советам — в менее выгодной ситуации. Надежнее и безопаснее все-таки сменить врача, если он не вызывает доверия, чем экспериментировать и заниматься самолечением.

Ошибка третья: вместо чая и кофе нужно пить травяные чаи