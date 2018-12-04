Шесть главных ошибок беременных

Две полосочки на тесте — и вот уже вся жизнь поделилась на «до» и «после». Конечно, часть «после» мы стремимся сделать наиболее полезной для малыша и собственного здоровья. Но чрезмерное усердие может и навредить, ведь все хорошо в меру, пишет dvorec.ru.
Ошибка первая: будущей маме нужно есть за двоих
Конечно, беременной женщине нужно хорошо питаться, спорить с этим утверждением не станет ни один врач. Как писали в одной популярной книге для мам, прежде чем положить в рот кусок, подумай, действительно ли это лучшее, чем ты можешь накормить своего ребенка. Только не стоит забывать, что малыш в животе никак не требует тех же двух тысяч калорий, что и взрослые. И двойные обеды с тройными ужинами (раз хочется, значит, организму нужно) приведут лишь к проблемам с весом, а злоупотребление сладеньким и солененьким выльется в отеки.
Кроме того, не стоит «баловать» себя зимней клубникой и помидорами, а также прочей несезонной экзотикой. Химии в этих дарах природы и науки больше, чем витаминов.
Еще одна пищевая ошибка — избыток молочных продуктов. При всей их пользе ежедневная «передозировка» дает значительную нагрузку на почки, которые и так сейчас работают в усиленном режиме. Выбирая продукты, богатые кальцием, не включайте в этот список мягкие сыры: бри, камамбер, фета и рокфор могут оказаться пристанищем таких бактерий, как листерии. Болезнь, возбудителем которой они являются, крайне нежелательна для малыша. А вот твердые сыры ешьте на здоровье, лучше не с хлебом, а с фруктами или овощами.
Ошибка вторая: нужно внимательно изучить всю информацию и предвосхитить все риски
До того как интернет пришел в массы, будущим мамам жилось куда спокойнее. Врач в женской консультации и специализированные журналы были источниками проверенной, доступной и мягко изложенной информации. Сейчас же сеть поставляет ежедневную дозу страшилок — про угрозы прерывания беременности и патологии, халатность медиков, подделку лекарств, ошибки в анализах... На неустойчивую психику будущих мам они действуют не лучшим образом. Результат — десятки анализов, слезы и бессонные ночи, страх и недоверие к врачам и ко всему миру.
Не менее опасен и коллективный разум на форумах, когда речь идет о лечении и диагностике. Вес набираешь? Так это отеки, купи сбор №150 и пей! Молочница? Плюнь, сама пройдет: спринцуйся содой и кефиром. Советчица не рискует ничем, внимающая таким советам — в менее выгодной ситуации. Надежнее и безопаснее все-таки сменить врача, если он не вызывает доверия, чем экспериментировать и заниматься самолечением.
Ошибка третья: вместо чая и кофе нужно пить травяные чаи
Не все травы одинаково полезны. Чем сильнее их действие на организм, тем осторожнее стоит их применять. Особенно если дело касается не входящих в состав популярных фиточаев мяты, ромашки или гибискуса, а об аптечных сборах. Фитотерапевты не рекомендуют пить отвары на основе петрушки, душицы, можжевельника, листьев малины и барбариса — они могут спровоцировать сокращения матки. Под полным запретом полынь, чистотел и пижма.
Кстати, некрепкий чай или чашечка кофе с молоком раз в день большого вреда не нанесут.
Ошибка четвертая: нужно себя беречь
На второй этаж — на лифте, до метро — на машине, в гости к подруге — года через два, сейчас нужен покой. Волосы не стричь (плохая примета), в кино не ходить (вдруг сосед чихать или кашлять будет), общественным транспортом не пользоваться (а вдруг давка, толкнет кто), спорту — твердое нет, сексу тем более. Подобные предосторожности (за исключением мифической стрижки волос) нужны лишь по предписанию врача в случае серьезной угрозы беременности. Во всех остальных случаях беременность — совсем не болезнь, требующая заточения в четырех стенах. Напротив, все это плохо скажется и на самочувствии, и на настроении. А положительные эмоции будущей маме нужны не меньше, чем витамины и полноценный отдых.
Ошибка пятая: чем больше спорта, тем лучше
Крепкие мышцы и хорошая физическая форма — залог успешных родов? Лишь в том случае, если упражнения входят в список разрешенных. Даже на самых ранних сроках противопоказаны упражнения с прыжками (аэробика) и вибрацией (беллиданс), качание пресса и велотренажер, подъем гантелей более одного килограмма и, конечно, травмоопасные виды спорта вроде лыж, коньков или роликов. Оптимальный вариант — специальная йога или гимнастика для беременных и плавание, полезное даже на больших сроках, а также прогулки на свежем воздухе.
Ошибка шестая: ожидание любви и восхищения от всех окружающих
Беременность — чудо, сказка и невероятное событие, в первую очередь для вас и ваших близких. Но не стоит ожидать, что начальство, приятельницы, коллеги, продавцы в магазинах и водители на дорогах будут разделять ваш восторг, уступать очереди и места, поздравлять, расспрашивать и умиляться розовым пинеткам. Завышенные требования к окружающим зачастую становятся причиной переживаний и слез: как они могли, эти жесткие и черствые люди?! Ведь вы сейчас такая восприимчивая!
Нет, большинство людей вовсе не бессердечные эгоисты, просто у них тоже есть свои проблемы и переживания. А чаще всего они просто не догадываются, что вам сейчас душно, тесно, грустно или хочется чая с печеньем. Лучший способ сохранить нервную систему — придерживаться принципа: нужна помощь — попросите о ней, а не ждите, пока «эти эгоисты» сами догадаются.