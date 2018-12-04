Письмо читательницы: кто я для любовника?

Дайте совет. Живу в браке вот уже 11 лет все хорошо, 2 прекрасных детей жизнь прекрасна. Но! Случайно познакомилась с мужчиной – высоким, широкоплечим, – и тут все закрутилось, уже год. Он женат! И я понимаю, что из-за него я со своим мужем не расстанусь никогда. Нам с ним хорошо, говорим друг другу «люблю», но мне все это кажется ерундой. Пробовала с ним расстаться – не могу, привязалась. Говорит красивые слова, говорит, что скучает, когда, бывает, не видимся по 4 дня. По первому зову своей жены бежит к ней, а сам мне говорит, как она ему противна. Я его не понимаю Нужна я ему, или так, сбоку бантик?