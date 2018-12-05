Семь трендов в маникюре на 2019 год

Веселые принты, яркие цвета, золото — именно эти акценты будут популярны в маникюре в приближающемся году. Короткие, длинные, квадратные или миндалевидные: тенденции ногтей подойдут для всех, пишет lady.mail.
Драгоценности
Серебро, золото, медь и хром уже сейчас набирают популярность. Кстати, нет ничего плохого в том, чтобы сочетать их между собой в одном образе. Такая идея определенно понравится ногтям любой формы и длины.
Маникюр в желтом цвете
В маникюре тоже сложно игнорировать покровителя года — Желтую Свинью (платья и макияж мы уже договорились делать в таких оттенках). Желтый, конечно, сложно назвать скучным, но для самых веселых предлагаем еще и оригинальные сочетания с синим, зеленым и фиолетовым. Если верить дизайнерам (а мы им верим), в 2019 году эти оттенки будут носить на каждом втором плече.
Негативное пространство
Термин, который маникюрные салоны похитили у художников. Означает пустое пространство вокруг «изображаемого» предмета. Можно разместить диагональную полоску и «обвести» ее цветным лаком. Выполняется двумя способами: рисовать можно на прозрачном или белом лаке или действительно обводить пустое место на ногте. Звучит сложно и непривычно, и кажется, что это не вариант для коротких ногтей. Но на самом деле, и на них можно разойтись.
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Минимализм
Нейл-арт, который занимал несколько часов, отходит на второй план. А вот скромные полосочки, отдельные буковки и короткие слова приветствуются. 2019 год приветствует простоту и минимализм.
«Маникюр с прозрачным лаком в качестве основы и диагонали на нем — уже сейчас самый частый запас в салонах. Минимализм деталей и цветные треугольнички на ногтях, — главные тенденции нового года,» - говорит мастер по маникюру Светлана Торопова.
Френч
Давно забытый французский маникюр вернулся в моду, но не в его оригинальной версии. Забудь о белой линии на натуральных ногтях. Теперь кончики ногтей, да и сама пластина приобретают любые цвета. Металлик, глиттер (куда без него в Новом году), сочетание трех и более цветов, как сейчас принято говорить, на хайпе.
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Животный принт
В этом сезоне мы еще больше любим животных, в том числе и на ногтях. Экспериментируй с пятнышками, полосками и даже змеиной чешуей. Эффектнее всего этот тренд будет смотреться на длинных ногтях.
Grunt to dobrze dobrać styl do charakteru ! ❤🤩 Uroda przemija ale Nasze wewnętrzne przekonania NIGDY 💃 P.S Nareszcie wróciły czasy kiedy PANTERKA jest modna ! Nie jest wulgarna i zbyt krzykliwa 🙉 👑 🐆 #panterka #panthernails #panther #gucci #animalnails #panterkowepaznokcie #nudenails #nudziaki #paznokcie #nailsdid #nailsoftheday
Стразы
С яркостью все понятно, а что насчет темных оттенков? Черный, бордовый, темно-зеленый, шоколадный и вишневый также будут уместны. Причем их можно снабжать аккуратной деталью в виде крошечных страз и полосок.
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