Семь трендов в маникюре на 2019 год

Драгоценности

Серебро, золото, медь и хром уже сейчас набирают популярность. Кстати, нет ничего плохого в том, чтобы сочетать их между собой в одном образе. Такая идея определенно понравится ногтям любой формы и длины.

Маникюр в желтом цвете

В маникюре тоже сложно игнорировать покровителя года — Желтую Свинью (платья и макияж мы уже договорились делать в таких оттенках). Желтый, конечно, сложно назвать скучным, но для самых веселых предлагаем еще и оригинальные сочетания с синим, зеленым и фиолетовым. Если верить дизайнерам (а мы им верим), в 2019 году эти оттенки будут носить на каждом втором плече.

Негативное пространство

Термин, который маникюрные салоны похитили у художников. Означает пустое пространство вокруг «изображаемого» предмета. Можно разместить диагональную полоску и «обвести» ее цветным лаком. Выполняется двумя способами: рисовать можно на прозрачном или белом лаке или действительно обводить пустое место на ногте. Звучит сложно и непривычно, и кажется, что это не вариант для коротких ногтей. Но на самом деле, и на них можно разойтись.

Минимализм

Нейл-арт, который занимал несколько часов, отходит на второй план. А вот скромные полосочки, отдельные буковки и короткие слова приветствуются. 2019 год приветствует простоту и минимализм.

«Маникюр с прозрачным лаком в качестве основы и диагонали на нем — уже сейчас самый частый запас в салонах. Минимализм деталей и цветные треугольнички на ногтях, — главные тенденции нового года,» - говорит мастер по маникюру Светлана Торопова.

Френч

Давно забытый французский маникюр вернулся в моду, но не в его оригинальной версии. Забудь о белой линии на натуральных ногтях. Теперь кончики ногтей, да и сама пластина приобретают любые цвета. Металлик, глиттер (куда без него в Новом году), сочетание трех и более цветов, как сейчас принято говорить, на хайпе.

Животный принт

В этом сезоне мы еще больше любим животных, в том числе и на ногтях. Экспериментируй с пятнышками, полосками и даже змеиной чешуей. Эффектнее всего этот тренд будет смотреться на длинных ногтях.

Стразы