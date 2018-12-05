Это бессмысленно! Бесполезные вещи для детей, которые не стоит покупать до родов

Появление на свет ребёнка и уход за ним сопровождается кучей вопросов и проблем. Беременные женщины начинают читать всевозможную литературу и покупать такие вещи, о существовании которых даже не догадывались, пишет medikforum. А затем забивают сайты объявлений известиями о продаже очередного новомодного атрибута для детей.
Чтобы такого не произошло именно с вами, скорее читайте эту статью. Ведь в ней мы расскажем о вещах, которые принципиально не надо покупать до родов.
Кроватка
Кроватка для детей в первый год их жизни — это практически бесполезная вещь. До родов уж точно не стоит её покупать. Дело в том, что только после того, как малыш появится на свет, вы сможете понять, какой сон для ребёнка и вас лично комфортнее. Совсем детки отлично спят самостоятельно, а вот с полугода сон становится более чутким, требовательность детей проявляется практически во всём.
К тому же нельзя избежать ночных кормлений. И только представьте, что каждые несколько часов вам придётся просыпаться и идти к кроватке. Намного разумнее приобрести корзину, которую можно поставить рядом со своим спальным местом. Так вы избавите себя сразу от двух проблем.
Да, кроватка для детей рано или поздно понадобится. Но, поверьте, точно не в первые месяцы жизни ребёнка. Просто заранее продумайте, где она будет стоять, но до родов не торопитесь с покупкой.
Пеленальный столик
Ещё одна вещь, которая считается абсолютно не нужной для детей. Не найти ни одного родителя, у которого бы малыши не падали с такого столика. Да, практически в любой ситуации это не оборачивается серьёзными травмами, но тем не менее для каждой мамы — это настоящая боль. Но даже не это самое важное — дело в том, что пеленальный столик абсолютно бесполезен. Лучше вместо него покупать непромокаемые матрасы для смены подгузников и класть их на кровать. Это гораздо удобнее и не так травматично для ребёнка.
Одежда
До родов не стоит покупать одежду для детей. Конечно, все эти атрибуты выглядят крайне мило, но надо осознавать, что срок их службы будет крайне мал. Вы наверное, пока не догадываетесь, что дети растут по несколько сантиметров в месяц. Поэтому каждую вещь он наденет максимум раз, а то и вообще никогда. Наиболее эффективно будет искать одежду не в дорогих бутиках, а на сайтах объявлений и среди знакомых, которые могут отдавать ползунки или же продавать по более низким ценам.
Коляска с люлькой
Сейчас каких только колясок для детей не встретишь! Но это слишком дорогостоящая, слишком тяжёлая и от того ненужная для и без того уставшей молодой мамы вещь. Лучше перевозить ребёнка в автокресле, которое можно поставить на лёгкое шасси повышенной проходимости.
Если же вы твёрдо решили остановить свой выбор на коляске, то сначала взвесьте все за и против. Если у вас нет родственника или друга, который отдаст её бесплатно или продаст по сниженной цене, то траты на эту вещь можно смело назвать нецелесообразными. Тем более до родов. Ищите эту вещь на сайтах объявлений. К тому же задумайтесь — когда близятся роды: весной или летом? Тогда уж точно нет смысла, всегда можно возить ребёнка в автокресле.
Радионяня
Большинство российских семей проживают в типовых квартирах, где наличие радионяни — абсолютно ненужная вещь. Покупать её стоит только в том случае, если вы живёте в особняке и не можете круглосуточно присматривать за ребёнком. В обычной же квартире, поверьте, услышать плач ребёнка могут даже соседи через этаж.
Стерилизаторы
Вряд ли в вашем доме найдутся такие бактерии, которые будут смертельно опасны для ребёнка. Поэтому вещи не будут нуждаться в стерилизации. Бутылки, соски и прочие атрибуты по уходу за детьми достаточно просто прокипятить. А те микробы, что остаются, можно сказать, даже полезны — они будут стимулировать иммунитет ребёнка.
Ванночка для купания
Чем вас не устраивает обычная ванна? Многие скажут, что ребёнок может захлебнуться, но ведь вы же не собираетесь наливать в неё столько же воды, сколько и для себя, любимой? Любое купание предполагает физкультуру, поэтому дайте детям шанс выполнять физическую активность в воде. Это гораздо лучше, чем купать ребёнка в специальной ванночке, которая ещё и стоит баснословных денег.
Весы
Многие родители жаждут ещё до родов купить весы. Мамы хотят взвешиваться сами, переживая о своей фигуре. Также требуется контролировать вес ребёнка. Но, скажите, для чего в полгода это делать? Это не более чем невротизм, так как взвешивание достаточно делать в ходе осмотра педиатром. Чаще всего излишние дергания по этому поводу приводят к тревожному состоянию, а это молодой маме совершенно ни к чему. Поверьте, и без ежедневного взвешивания можно обойтись.
Манеж
Манеж — это настоящая тюрьма для ребёнка, которая мешает его развитию. Но, не спорим, удобна для родителей, которые таким образом хотят защитить малыша. То же самое можно сказать о ходунках, которые представляют собой мобильную «тюрьму». Лучше уж всегда следить за ребёнком, чем изолировать его от общества и происходящих вокруг событий.
Игрушки
Вот уж что ребёнку не нужно в месяц-другой, так это игрушки. Особенно их огромное количество. От этого не происходит развитие ребёнка, а при небольшом числе игрушек он начинает ценить каждую. К тому же не надо покупать игрушки не по возрасту. Никто не знает, чем будет интересоваться ребёнок через год, а уж тем более два. Может быть, его будут пугать огромные плюшевые медведи. Тогда вам придётся срочно искать покупателя на такую вещь. Нередко бывает так, что ребёнок дорастает до игрушки и она становится ему совершенно не интересна. А если уж купили, то лучше спрячьте её до того момента, пока ребёнок не дорастёт до неё.