Это бессмысленно! Бесполезные вещи для детей, которые не стоит покупать до родов

Чтобы такого не произошло именно с вами, скорее читайте эту статью. Ведь в ней мы расскажем о вещах, которые принципиально не надо покупать до родов.

Кроватка

Кроватка для детей в первый год их жизни — это практически бесполезная вещь. До родов уж точно не стоит её покупать. Дело в том, что только после того, как малыш появится на свет, вы сможете понять, какой сон для ребёнка и вас лично комфортнее. Совсем детки отлично спят самостоятельно, а вот с полугода сон становится более чутким, требовательность детей проявляется практически во всём.

К тому же нельзя избежать ночных кормлений. И только представьте, что каждые несколько часов вам придётся просыпаться и идти к кроватке. Намного разумнее приобрести корзину, которую можно поставить рядом со своим спальным местом. Так вы избавите себя сразу от двух проблем.

Да, кроватка для детей рано или поздно понадобится. Но, поверьте, точно не в первые месяцы жизни ребёнка. Просто заранее продумайте, где она будет стоять, но до родов не торопитесь с покупкой.

Пеленальный столик

Ещё одна вещь, которая считается абсолютно не нужной для детей. Не найти ни одного родителя, у которого бы малыши не падали с такого столика. Да, практически в любой ситуации это не оборачивается серьёзными травмами, но тем не менее для каждой мамы — это настоящая боль. Но даже не это самое важное — дело в том, что пеленальный столик абсолютно бесполезен. Лучше вместо него покупать непромокаемые матрасы для смены подгузников и класть их на кровать. Это гораздо удобнее и не так травматично для ребёнка.

Одежда

До родов не стоит покупать одежду для детей. Конечно, все эти атрибуты выглядят крайне мило, но надо осознавать, что срок их службы будет крайне мал. Вы наверное, пока не догадываетесь, что дети растут по несколько сантиметров в месяц. Поэтому каждую вещь он наденет максимум раз, а то и вообще никогда. Наиболее эффективно будет искать одежду не в дорогих бутиках, а на сайтах объявлений и среди знакомых, которые могут отдавать ползунки или же продавать по более низким ценам.

Коляска с люлькой

Сейчас каких только колясок для детей не встретишь! Но это слишком дорогостоящая, слишком тяжёлая и от того ненужная для и без того уставшей молодой мамы вещь. Лучше перевозить ребёнка в автокресле, которое можно поставить на лёгкое шасси повышенной проходимости.