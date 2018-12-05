Какие продукты могут вызвать изжогу, а какие помогут избавиться от нее

Изжога - болезненное жжение в груди или в горле. Это происходит, когда кислота желудочного сока воздействует на слизистую оболочку пищевода. Она попадает туда из желудка вследствие ретроградного движения содержимого. Нижний пищеводный сфинктер расжимается в момент, когда кислота желудочного сока и попадает в пищевод. Есть продукты, которые могут унять изжогу, а есть те, которые наоборот - ее вызывают (кислые, горькие), пишет fabiosa.ru. Рассказываем о них.
Каких продуктов стоит бояться, если у вас бывает изжога
- Томаты.
- Цитрусовые.
- Чеснок, лук.
- Кофе.
- Острый перец.
- Перечная мята.
- Горький шоколад.
- Газированные напитки.
Нужно изучить свой организм и понять, какие из этих продуктов являются вашими триггерами. Важно также понимать, что изжога может появиться и от других продуктов, так как порой важна не сама еда, а момент, когда вы ее употребляете. Например, если вы поели прямо перед сном, то риск изжоги увеличивается.
Какие продукты не вызывают изжогу и помогают с ней бороться
- Бананы.
- Дыни.
- Овсяная каша.
- Кефир.
- Цельнозерновой хлеб.
- Рис.
- Зеленые овощи.
- Картофель.
- Петрушка.
Изжога часто может возникать с утра, когда в желудке еще было пусто, а вы первым дело влили туда кофе или кисленький грейпфрут. Не стоит начинать свой завтрак с этого. Лучше приготовить овсянку, а в качестве фруктов использовать бананы, а не цитрусовые и яблоки.
Если изжога - очень частое явление для вас, то стоит обязательно обратиться к врачу, так как проблема может быть куда серьезнее, например, с желчным. Не игнорируйте сигналов своего организма!