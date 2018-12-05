Ср, 5.12.2018
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Какие продукты могут вызвать изжогу, а какие помогут избавиться от нее

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Изжога. Фото иллюстративное.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Изжога - болезненное жжение в груди или в горле. Это происходит, когда кислота желудочного сока воздействует на слизистую оболочку пищевода. Она попадает туда из желудка вследствие ретроградного движения содержимого. Нижний пищеводный сфинктер расжимается в момент, когда кислота желудочного сока и попадает в пищевод. Есть продукты, которые могут унять изжогу, а есть те, которые наоборот - ее вызывают (кислые, горькие), пишет fabiosa.ru. Рассказываем о них. 

Каких продуктов стоит бояться, если у вас бывает изжога

  • Томаты.
  • Цитрусовые.
  • Чеснок, лук.
  • Кофе.
  • Острый перец.
  • Перечная мята.
  • Горький шоколад.
  • Газированные напитки.

Нужно изучить свой организм и понять, какие из этих продуктов являются вашими триггерами. Важно также понимать, что изжога может появиться и от других продуктов, так как порой важна не сама еда, а момент, когда вы ее употребляете. Например, если вы поели прямо перед сном, то риск изжоги увеличивается. 

Какие продукты не вызывают изжогу и помогают с ней бороться

  • Бананы.
  • Дыни.
  • Овсяная каша.
  • Кефир.
  • Цельнозерновой хлеб.
  • Рис.
  • Зеленые овощи.
  • Картофель.
  • Петрушка.

Изжога часто может возникать с утра, когда в желудке еще было пусто, а вы первым дело влили туда кофе или кисленький грейпфрут. Не стоит начинать свой завтрак с этого. Лучше приготовить овсянку, а в качестве фруктов использовать бананы, а не цитрусовые и яблоки. 

Если изжога - очень частое явление для вас, то стоит обязательно обратиться к врачу, так как проблема может быть куда серьезнее, например, с желчным. Не игнорируйте сигналов своего организма!

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