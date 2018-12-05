Какие продукты могут вызвать изжогу, а какие помогут избавиться от нее

Каких продуктов стоит бояться, если у вас бывает изжога

Томаты.

Цитрусовые.

Чеснок, лук.

Кофе.

Острый перец.

Перечная мята.

Горький шоколад.

Газированные напитки.

Нужно изучить свой организм и понять, какие из этих продуктов являются вашими триггерами. Важно также понимать, что изжога может появиться и от других продуктов, так как порой важна не сама еда, а момент, когда вы ее употребляете. Например, если вы поели прямо перед сном, то риск изжоги увеличивается.

Какие продукты не вызывают изжогу и помогают с ней бороться

Бананы.

Дыни.

Овсяная каша.

Кефир.

Цельнозерновой хлеб.

Рис.

Зеленые овощи.

Картофель.

Петрушка.

Изжога часто может возникать с утра, когда в желудке еще было пусто, а вы первым дело влили туда кофе или кисленький грейпфрут. Не стоит начинать свой завтрак с этого. Лучше приготовить овсянку, а в качестве фруктов использовать бананы, а не цитрусовые и яблоки.