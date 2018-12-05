Показ зимней коллекции в Нарве произвел фурор! (видео+галерея)

То, что на обычных показах остается “за кадром” впервые было представлено всем интересующимся! Первый этаж торгового центра Astri превратился в настоящий дом красоты, ведь именно там мастера визажа и причесок творили! У всех желающих была возможность пообщаться, задать свои вопросы и узнать о трендах 2019! В это же время фотографы работали с моделями в импровизированных фотозонах и настраивали их на предстоящий выход к публике!