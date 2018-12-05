Показ зимней коллекции в Нарве произвел фурор! (видео+галерея)

1 декабря, в первый день зимы все жители и гости города Нарвы наслаждались модным показом. Макияж, прически и, конечно же, наряды отображали модные тенденции приближающегося 2019 года!
“Какие они красивые”- говорила многочисленная публика своими аплодисментами!
То, что на обычных показах остается “за кадром” впервые было представлено всем интересующимся! Первый этаж торгового центра Astri превратился в настоящий дом красоты, ведь именно там мастера визажа и причесок творили! У всех желающих была возможность пообщаться, задать свои вопросы и узнать о трендах 2019! В это же время фотографы работали с моделями в импровизированных фотозонах и настраивали их на предстоящий выход к публике!
“Мы и есть праздник”- говорили модели своей уверенной походкой и взглядом!
В показе участвовали все желающие! В начале декабря торговый центр Astri и команда Miss Baltic Coast объявили кастинг, на который зарегистрировалось 87 желающих! Всего в показе приняло участие 45 моделей! Для большинства из них это был первый показ в жизни! Мероприятие украсили шоу-группа Splash под руководством Валерии Ветошкиной, певица LACY, а также победительница конкурса “Miss Baltic Coast” Дарья Терентьева!
Организаторы мероприятия Ольга Воронкова и Андриана Чупова благодарят всех зрителей, моделей, команду визажистов, парикмахеров, фотографов,музыкальных техников и световиков за профессионально выполненную работу! Приятным завершением мероприятия был розыгрыш призов от ТЦ Astri и магазина профессиональной косметики Tradehouse!
Смотрите модное видео!