Русская Барби рассказала, какие мужчины ей нравятся. Мало кто из современных парней пройдет этот отбор!

Юлия Кригер, Новосибирск, Россия, покорила Сеть своей естественной, как она утверждает, красотой. Девушка не прибегала к каким-либо вмешательствам, за исключением маммопластики.

Изданию The Sun Юля рассказала, что Барби ее стали называть еще в школе. Но она не была удивлена, поскольку всегда знала, что она – обладательница миловидных черт лица.

Несколько лет назад Юля носила контактные линзы, увеличивающие радужку глаза, но сейчас она от них отказалась. Что касается груди, то девушка всегда мечтала о "приличном" размере, чтобы была возможность носить платья даже с самыми откровенными вырезами.

Если верить Instagram "русской Барби", то сейчас она совершенно свободна.

Недавно девушка рассказала, какого мужчину она ждет. Юля не видит себя в паре с иностранцем. Кроме того, в ее будущем избраннике ее не волнует ни внешность, ни его благосостояние: