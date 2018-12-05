Русская Барби рассказала, какие мужчины ей нравятся. Мало кто из современных парней пройдет этот отбор!

Многие девочки в детстве хотели быть похожими на куколок Барби. Кто-то позврослел и вернулся в реальность, а некоторые продолжают лелеять мечту и решаются на серьезные модификациии для того, чтобы приблизиться к идеалу, пишет fabiosa.ru.
Юлия Кригер, Новосибирск, Россия, покорила Сеть своей естественной, как она утверждает, красотой. Девушка не прибегала к каким-либо вмешательствам, за исключением маммопластики.
Изданию The Sun Юля рассказала, что Барби ее стали называть еще в школе. Но она не была удивлена, поскольку всегда знала, что она – обладательница миловидных черт лица.
Несколько лет назад Юля носила контактные линзы, увеличивающие радужку глаза, но сейчас она от них отказалась. Что касается груди, то девушка всегда мечтала о "приличном" размере, чтобы была возможность носить платья даже с самыми откровенными вырезами.
Если верить Instagram "русской Барби", то сейчас она совершенно свободна.
Недавно девушка рассказала, какого мужчину она ждет. Юля не видит себя в паре с иностранцем. Кроме того, в ее будущем избраннике ее не волнует ни внешность, ни его благосостояние:
Мужчина, который будет мне нравиться, он будет с такой энергетикой, что при любых обстоятельствах сможет заработать деньги.
Есть такие люди, которые вот обязательно все прокомментируют, у них все не как у людей, люди-уеб*аны! Они стопяцот раз напишут, что у меня анорексия (не учтя то, что у меня нет проблем со здоровьем, которые, к слову, есть у дам других обхватов), и такой тип фигуры для меня идеал... В их голове не укладывается то, что мужчина платит за женщину, не знаю с какими они женщинами тогда вообще общаются, раз они кофе даже угостить не могут (я бы на месте их дам, развернулась и ушла)🤮 И я ужасно злая, оказывается😅 Хотя я просто не люблю лицемерие, я прекрасно понимаю, что мне нужно от жизни, и какого отношения я к себе заслуживаю! Если мне не нравится - досвидули👋🏼 Так поступают все люди уважающие себя, а не терпят все, в надежде, что когда-нибудь на небесах увидят их жертвенность и одарят их златами😅 Так не будет, просто вы слабые и прикрываетесь за свою мнимую доброту! Для меня доброта, это - не плюнуть в лицо, например😅 Шучу, некоторые же вообще не воспринимают сарказма🤦🏼♀️ К слову сказать, мне плевать на мнение таких людей👆🏼Я с такими никогда не общалась, и не потому что мне повезло, а потому что я точно знаю, что не потерплю слабость в мужчине, энергетически это чувствуется и притягиваются только сильные!И я не могу не шутить, все мои шутки колкие, но не со зла😉 Иногда мне кажется, что вы как буки ходите нахмуренные по жизни, а тут я со своими прибаутками непонятными😏 #chichenitza #méxico #mexico #cancun #kukulkan #maya #pyramid #girl #skinny #nature #body #beauty #happy #sky #awesome #девушка #чиченица #мексика #канкун #путешествие #пирамида #майя #небо #красота #фигура #идеал #талия #ноги #турист #кукулькан
Что касается знакомства в соцсетях, Юля его не приемлет. Она убеждена, что настоящий мужчина не сидит в Интернете просто так. У него просто-напросто нет на это времени!
Просили фото без макияжа - получайте🙌🏼 Нет ни грамма🙅🏼♀️ У меня здесь еще даже волосы мокрые, потому что только из воды вылезла💦 #безмакияжа #естественность #глаза #блондинка #мексика #тулум #коба #канкун #путешествие #турист #глаза #девушка #фотодня #méxico #mexico #cancún #cancun #travel #tropical #nature #nomakeup #photooftheday #beauty #coba #maya #girl
Что ж, таких мужчин, пожалуй, уже и не существует!
С утра все торопятся по своим делам, а я решила открыть завесу тайны, а то загадками пишу🙈 Я наконец-то исполню свою очень давнюю мечту - увеличу грудь😍 У меня сегодня, самое доброе утро! Я никогда в жизни еще не просыпалась в такую рань в таком расчудесном настроении😇 Это моя первая операция, и единственная, которую я хочу☝🏼️ Так что, пожелайте мне удачи, а я через несколько часов буду еще красивее😌 Доброе утро😘
Будем надеяться, что в скором времени эта красавица обретет свое личное счастье! Все же, хочется верит, остались еще мужчины, которым чуждо сидение в соцсетях, как вы считаете?