Гурман или эстет? Предпочтения в еде расскажут о том, каков ваш партнер в сексе

Совместная трапеза многое расскажет о человеке

На стадии ухаживания мужчины часто приглашают женщин в рестораны. И вовсе не потому, как остроумно заметил писатель Аркадий Арканов, что дамы голодны или не могут купить себе еду, а долг каждого настоящего мужчины – их накормить.

Во время совместной трапезы можно много понять о человеке. Во-первых, людям, имеющим сходные кулинарные пристрастия, легче между собой договориться. Во-вторых, много значит манера поведения за столом: если она вас раздражает, вы вряд ли долго выдержите общество этого человека. Ну, и, наконец, в-третьих, во время еды вы можете узнать все о сексуальности вашего избранника, если, конечно, раньше не побывали у него в постели. Впрочем, в этом нет особой беды – тогда по его поведению во время интима вы поймете, что и как он любит есть. И – воспользуетесь этими знаниями с пользой для себя: все-таки правило о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, еще никто не отменял.

Гурманы

Среди нас есть гурманы, которые любят готовить еду по особым рецептам. Они готовы сколько угодно терпеть, но не станут есть, как они говорят, что попало. К тому же для них важно не количество, а качество пищи, ее эксклюзивность.

Гурманы в пище являются гурманами и в сексе. Они не гонятся за большим количеством партнеров, да и с тем самым, единственным и неповторимым, не стремятся вступать в отношения при первой же удобной возможности. Зато каждый раз интим у такого человека превращается в утонченное действо, как это было, например, у героев знаменитой картины "9 1/2 недель".

Эстеты

Есть эстеты, которые не сядут за стол, если он сервирован не так, как надо. Для них важны крахмальные скатерти, столовые приборы – лучше серебряные – и фарфор – лучше старинный. В постели такие мужчины любят изысканные ласки, шелковые простыни и ароматические свечи, от которых тошнит всех остальных представителей мужского пола.

Примитив

Если мужчина любит так называемую простую пищу – жареную картошку с квашеной капустой, макароны с котлетами и селедку с луком, столь же непривередлив он и в сексе. Вряд ли он заставит вас с утра до вечера разучивать позы из "Камасутры", он и знает-то, наверное, всего одну – миссионерскую, зато даже от самого простого – можно даже сказать, примитивного – секса умеет получать море удовольствия.

Извращенцы

Есть, уж извините за сравнение, извращенцы, готовые есть жуков, червяков и тараканов. Миссионерской позой тут явно не отделаешься, нужно быть готовой к самым разным неожиданностям наподобие БДМС, и хорошо еще, если это "милое" увлечение будет в легкой форме.

Всеядные

Для них важно не качество, а количество пищи и секса – чем больше того и другого, тем лучше. За столом такие мужчины сметают все, начиная от фуа-гра и заканчивая бутербродами из черного хлеба с салом, а некрасивых женщин для них просто не существует – главное, чтобы эти дамы сочли достаточно привлекательными их самих.

Вечно голодные