Какой обед взять на работу: идеи полезного и сытного меню на неделю

Вопрос с рабочими обедами каждый решает по-своему, но сидеть весь день голодной или регулярно объедаться фастфудом – точно не выход. В первом случае все вокруг будет видеться в черном свете, плюс высока вероятность переедания за ужином. К тому же, недополучая питательных веществ, мозг не может нормально функционировать – голодая мы глупеем. Во втором – можно быстро и легко заработать как минимум гастрит и лишние килограммы.

Как показывает практика, чтобы оставаться здоровой, работоспособной и в хорошем настроении лучше всего брать обед с собой из дома.

Очень хорошо, если в офисе есть кухня с микроволновой печью, но в нашей подборке большинство блюд не нуждаются в разогреве, оставаясь сочными и вкусными в холодном виде. Некоторые из них стоит делать с вечера, другие легко соорудить утром, но все они составляют сбалансированное недельное меню, необходимое для красоты и здоровья.

Понедельник

Легко. Салат из свеклы с козьим сыром

Время приготовления – 30 минут, 2 порции

Ингредиенты:

1 свекла

100 г мягкого козьего сыра (или нежирного творога)

1 ст. л. кедровых орехов

1 ст. л. оливкового масла

Для песто:

5-6 веточек базилика

50 г твердого сыра

2 ст. л. кедровых орехов

2 ст. л. оливкового масла

соль

Свеклу отварить или запечь, остудить, почистить и нарезать тонкой соломкой или кубиками 1х1 см. Листья базилика, орешки, оливковое масло и натертый твердый сыр сложить в блендер, посолить и превратить в пюре. К свекле прибавить кусочки раскрошенного козьего сыра и орехи, сбрызнуть маслом и дополнить песто.

Сытно. Пита-сэндвич

Время приготовления – 7 минут, 1 порция

Ингредиенты:

1 пита

1 ломтик постной ветчины

2 ломтика сыра для тостов

1 лист китайской капусты

½ помидора

½ огурца

3 маслины без косточки

несколько веточек укропа или петрушки

1/4 ст. несладкого йогурта

½ ч. л. дижонской горчицы

½ лимона

Срезать часть питы и смазать ее изнутри сметаной взбитой с горчицей. Лист капусты нарезать соломкой, огурец тонкими полосками, томат и маслины – кружочками. Укроп мелко порубить, ветчину сбрызнуть лимонным соком. Уложить все ингредиенты внутрь питы, поливая их оставшимся соусом и при желании кетчупом. Ветчину можно заменить яйцом, кусочком курицы, говядины, рыбы или грибами, свежий огурец – соленым. Вместо питы удобно использовать тонкий армянский лаваш.

Вторник

Легко. Овощи, запеченные в фольге

Время приготовления – 40 минут, 2 порции

Ингредиенты:

1 маленький кабачок

1 маленький желтый цуккини

1 маленький баклажан

10 соцветий цветной капусты

1 большой или 2 средних томата

1 ст. л. семечек подсолнечника

2 ст. л. оливкового или льняного масла

1 ст. л. бальзамический уксус

соль, черный перец