Их только трое! Мужчины однолюбы по знаку Зодиака

Астрологи предполагают, что среди мужчин есть три знака Зодиака, которые являются однолюбами.

Кто же они?

Лев

На первый взгляд, Лев – настоящий ловелас и казанова. Стоит ему улыбнуться, любая женщина покорена. Но Льву на самом деле это не нужно.

Конечно, ему льстит внимание противоположного пола, но как только он находит свою единственную, остальные женщины перестают его интересовать. Безусловно, он может продолжить общение с милыми дамами, но дальше дружбы это заходит очень и очень редко.

Телец

С самого детства Телец мечтает о большой и крепкой семье. К выбору спутницы жизни он подходит со всей тщательностью. Долгое время может ходить в холостяках, внимательно присматриваясь к окружению.

По этой причине мужчины-Тельцы с особым пиететом относятся ко второй половинке. Обретя любимую, они переходят к следующему жизненному этапу – планированию детей. Какие уж тут другие женщины?

Козерог

Уже юные Козероги знают, чего хотят от жизни. Они примерно представляют, какой должна быть любимая женщина. Обретя ее, Козерог полностью фокусируется на отношениях. Зачем распыляться, если ты нашел то, о чем мечтал? Именно такова позиция этого мужчины.

Кроме того, Козероги много времени уделяют работе. Кто-то же должен обеспечивать семью? Поэтому сил, моральных и физических, на всякие пустяки у него просто-напросто не остается.