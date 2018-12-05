Почему случаются пищевые срывы и как их предотвращать

Пищевой срыв – это то, что случалось почти с каждым, кто пытается взять вес и подсчет калорий под контроль. Фитнес-тренер Артем Бразговский дает советы, как не нападать на холодильник в самый неподходящий момент, пишет lady.mail.ru.
Что такое пищевой срыв
Пищевой срыв – ситуация, в которой ты не можешь себя контролировать. Часто срывом называют небольшое отступление от плана: допустим, ты съела на 100-200 ккал больше, чем хотела. Но это лучше назвать перееданием и отдать себе отчет в том, что ничего страшного не случилось, ты просто съела больше. Если ты оказалась ночью у холодильника и физически не можешь закрыть дверь – вот он, срыв, означающий, что с твоей диетой и тренировочным режимом что-то пошло не так.
Почему происходят пищевые срывы
Основная проблема со срывами – нарушение диеты. Ты спланировала похудение, потеряла часть веса, сорвалась, набрала снова. Опять выбрала диету, сорвалась, набрала... Порочный круг, из которого многие не выбираются годами. Опасность в том, что во время этого ты теряешь много мышечной массы. Срывы чаще всего говорят о сильном дефиците калорий, что тесно связано с потерями мышечной массы даже при наличии силовых тренировок.
Если ты не можешь выйти из цикла «срыв-похудение», то будешь находиться в рамках одного веса, но будет меняться гармоничное соотношение между мышечной и жировой тканью: жировая ткань будет увеличиваться. В итоге через 3-4 года «диеты» худеющий выглядит значительно хуже, несмотря на тот же самый вес: подкожного жира стало больше, мышц – меньше.
Как бороться с пищевыми срывами
Ошибочно считать, что есть продукты, которые провоцируют на пищевой срыв. Шоколад (и другие продукты) ни в чем не виноват. Винить стоит сильный дефицит калорий (при подсчете диеты). Многие хотят похудеть быстро, выбирая меньше еды и больше тренировок. Отсюда и плачевный результат – срыв, когда организм просто пытается скомпенсировать потерянное. Организм буквально просит жирную и быстроуглеводную еду – это простая попытка набрать больше калорий. А вот если добавить в меню больше калорий, то тело будет перестраиваться само собой и срываться на сладости или мучное не захочется.
Самый простой способ избежать срыва – не отказаться от определенных продуктов и не пытаться сбросить вес любой ценой. Планируй плавное похудение, не урезай себя резко в калориях. Не пытайся тренироваться каждый день, дай себе время на адаптацию и восстановление после тренировок.
Рекомендованная ВОЗ «скорость» похудения – это 2-3 кг в месяц, что дает умеренный дефицит калорий, примерно 250-300 ккал дефицита в день. Имеет смысл и «отработать» срыв, то есть, к примеру, если ты заранее знаешь, что тебе предстоит праздничное застолье, то позволь себе расслабиться, подготовься к тому, что съешь больше. И это уже нельзя назвать срывом, потому что ты спланировала событие.
Если тебе известна дата события, ты можешь заранее создать себе условный «буфер» – например, каждый день есть на 100-200 ккал меньше, а потом «использовать» его на той самой вечеринке. То же самое можно сделать и постфактум. Примерно сосчитай, на сколько ты переела, раздели на несколько дней, постепенно восстанови баланс калорий.