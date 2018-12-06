Чт, 6.12.2018
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  • ТОП-20 беспроигрышных подарков детям на Новый год 2019

ТОП-20 беспроигрышных подарков детям на Новый год 2019

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Рождественский подарок, ребенок

ФОТО: Kirill Ryzhov / PantherMedia / Kirill Ryzhov

Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет, пишет segodnya.

Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Мы предлагаем список чудесных подарков ребенку на Новый год 2019. 

  1. Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)
  2. Настольный хоккей
  3. Скретч-карта
  4. Наушники
  5. Рюкзак
  6. Коньки или лыжи
  7. Шапка и варежки
  8. Смешная пижама или теплые носки
  9. Поход в аквапарк или детскую комнату
  10. Поход в кукольный театр
  11. Заказать услугу "Дед Мороз" на дом
  12. Огромный пазл
  13. Мягкая игрушка
  14. Детский термос или термочашка
  15. Умные карандаши
  16. Детская палатка
  17. Детская косметика
  18. Халат
  19. Мини-планетарий
  20. Детская энциклопедия

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