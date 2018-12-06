ТОП-20 беспроигрышных подарков детям на Новый год 2019
6 декабря 2018, 11:35
Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет, пишет segodnya.
Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Мы предлагаем список чудесных подарков ребенку на Новый год 2019.