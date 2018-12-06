Чего на самом деле ждут в Рождество дети? Учительница метким постом в Instagram напомнила об этом родителям

Именно об этом в своем микроблоге в Instagram написала учительница и мама двоих детей еще до того, как новогодние приготовления завладели мыслями миллионов людей. Она рассказала о том, чем дети делятся по возвращении в школы после зимних каникул. Конечно, они упоминают вскользь о подарках, однако гораздо больший восторг у них вызывают воспоминания о проведенном с семьей и, в частности, родителями времени. О том, с каким нетерпением они ждали возвращения матери и отца с работы, о совместном просмотре телепередач или поездке к друзьям, о забытом полотенце при походе в бассейн и прогулке по морозным улицам.

Они упоминают о подарках, но для них Рождество – это вы, ваши любовь, время, внимание, дарящие чувство защищенности. Именно вы – то, чего они действительно хотят.

Хотя рождественские и новогодние праздники считаются самым веселым временем года, по уровню стресса специалисты Relationships Australia поставили этот период практически в один ряд с бракоразводным процессом, переездом или сменой места работы. Многие вместо ожидаемого душевного подъема испытывают депрессию и напряжение от финансового и временного давления в связи с покупкой подарков. С еще большими эмоциональными проблемами могут сталкиваться пережившие развод, смерть близкого, разлад с детьми люди.

Но ведь это – время чудес, почему бы немного не сбавить обороты и не сфокусироваться на том, что действительно важно: создать незабываемые воспоминания, новые семейные традиции, сделать что-то необычное? Мы собрали для вас несколько оригинальных идей.

Снимите праздничный семейный видеоролик-поздравление и разошлите его близким. Отправьтесь посмотреть на новогодние украшения, например, в центр города. Сделайте вместе неожиданное доброе дело для кого-либо. Устройте семейную тематическую вечеринку, вечер талантов, ночь кино или настольных игр. Сделайте как можно больше фото – снимайте буквально все.