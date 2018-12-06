Мечтаете быть красивой при минимуме затрат? Предлагаем семь косметических лайфхаков

Секретики, которые помогут в уходе за лицом и в макияже

Мы же предлагаем сэкономить эти бесценные ресурсы, воспользовавшись простыми лайфхаками!

1. Как не испачкать помадой одежду

Нередко приходится переодеваться уже после того, как губы покрасили. Чтобы не оставлять следов помады на одежде, прикройте чем-то лицо. Подойдет и бумажный пакет, если под рукой больше ничего нет.

2. Как очистить косметическую кисточку

Если надо вымыть косметические кисточки после длительного использования, то приготовьте теплую воду, добавив туда жидкое мыло, и ситечко. Круговыми движениями водите кисточку по ситечку в воде несколько минут. Промойте ее чистой водой.

3. Убрать тушь под ресницами

Размазанную тушь под нижними ресницами можно удалить, проведя гигиенической помадой (бальзамом) на месте "кляксы". Затем аккуратно удалите загрязнение ватным диском.

4. Домашнее средство для снятия макияжа

Для снятия макияжа можно самим изготовить средство из воды, детского шампуня и кокосового масла. Чтобы получилась однородная жидкость, соединенные ингредиенты следует поставить в микроволновую печь для подогрева. Макияж снимать с помощью ватного диска, смоченного в полученном средстве.

5. Как зрительно увеличить губы

Придать объем губам можно с помощью блеска, если наносить его не по всей поверхности, а по контуру. Затем средство слегка растушевать к центру.

6. Как ровно прокрасить помадой уголки губ

Чтобы помада не размазывалась и ровно ложилась на губах, особенно в уголках, надо зажать во рту ватную палочку. На растянутых губах помада ложится идеально!

7. Как собрать осыпавшиеся под глазами тени

Намотайте на палец небольшой кусочек скотча клейкой стороной наружу. Похлопывающими движениями проведите по загрязненному участку под глазами. Осыпавшиеся тени быстро прикрепятся к скотчу.