Девять бьюти-провалов женщин, от которых шарахаются мужики

Плохие бьюти-привычки

1. Неухоженные ногти

Вряд ли кто-то позовет даму еще на одно свидание, если у нее были грязные или неаккуратные ногти. Необязательно выбирать замысловатый дизайн. Просто сделайте маникюр, можно покрыть ногти прозрачным или светлым лаком.

2. Отросшие корни

Если вы красите волосы, обязательно прокрашивайте регулярно корни. Прическа должна быть в порядке. Так вы сами будете чувствовать себя увереннее.

3. Несвежий или слишком яркий макияж

Тушь, которая посыпалась, не придаст вашему образу ничего хорошего. Да и краситься сильно не надо. Мало какого мужчину привлекает обильный макияж на лице женщины.

4. Грязная обувь

Не только женщины обращают внимание на мужскую обувь. Представители сильного пола тоже смотрят на дамские ножки. Позаботьтесь, чтобы ваша обувь были чистой.

5. Потрескавшиеся губы

Пейте воду и не забывайте о гигиенической помаде.

6. Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта часто отталкивает и ухудшает коммуникацию между людьми.

7. Шершавые руки

Держать в своих ладонях шершавые руки не очень приятно. Поэтому пользоваться кремом для рук стоит как женщинам, так и мужчинам.