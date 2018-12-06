Пять продуктов, которые снижают тягу к сладкому

Запомнить нетрудно: таких продуктов – пять.

1. Яйца. Куриные яйца-чемпионы по содержанию белка, помогающего держать под контролем аппетит, и есть в целом меньше в течение дня. По словам специалистов, белок выступает ингибитором по отношению к синтезу гормона голода грелина. Особенно хорошо употреблять насыщенные белком продукты на завтрак.

2. Финики. Эти сухофрукты - здоровая альтернатива сластям. В финиках содержится большое количество клетчатки, а также калий, железо и другие полезные микроэлементы – никакой вид десерта не отличается подобным многообразием веществ, укрепляющих здоровье. Врачи рекомендуют финики тем, кому крайне тяжело обходиться без сладкого. Но финики нельзя есть на голодный желудок, а также не нужно употреблять их за один раз более трех-пяти штук.

3. Кефир. Если очень хочется сладкого, но лучше воздержаться, - выпейте стакан кефира. В нем много белка и кальция - благодаря этому сочетанию кефир помогает контролировать аппетит и тягу к сладкому.

4. Квашеная капуста. Квашеная капуста и другие ферментированные продукты улучшают бактериальный баланс кишечной флоры, что также влияет на мозг, получающий сигналы от кишечника. «Хорошие» здоровые кишечные бактерии помогают держать под контролем пищевые желания.