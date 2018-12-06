Чт, 6.12.2018
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  • Минимум усилий - максимум вкуса! Вкуснейший шоколадный торт, в котором нет ни одного яйца

Минимум усилий - максимум вкуса! Вкуснейший шоколадный торт, в котором нет ни одного яйца

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Шоколадный торт

ФОТО: SCANPIX

Приближаются праздники! Если вы ищете, что приготовить - обратите внимание на этот торт! Он получается очень влажным, с насыщенным шоколадным вкусом. А приготовление сэкономит вам кучу времени, пишет lifter.

Ингредиенты:

  • мука — 1, 5 стакана;
  • какао-порошок — 3 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль— по вкусу;
  • сахар — 1 стакан;
  • растительное масло — 1/4 стакана;
  • вода — 1 стакан;
  • ванильный экстракт — 1/2 ст. л. ;
  • винный уксус — 1 ст. л. ;
  • растворимый кофе — 1/4-1/2 ч. л.

Приготовление.

1. Нагрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки застелите бумагой, смажьте растительным маслом и присыпьте мукой.

2. В миске смешайте муку, какао, соду и соль.

3. В другой миске соедините воду, сахар, масло, уксус и кофе. Взбивайте миксером до полного растворения сахара.

4. Соедините обе смеси и тщательно перемешайте до однородности.

5. Перелейте тесто в форму и выпекайте 35-40 минут.

6. Вытяните торт из духовки, полностью остудите и нарежьте.

Торт можно также покрыть шоколадным кремом или ганашом и присыпать стружкой или орехами.

Приятного аппетита!

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