Минимум усилий - максимум вкуса! Вкуснейший шоколадный торт, в котором нет ни одного яйца

Приближаются праздники! Если вы ищете, что приготовить - обратите внимание на этот торт! Он получается очень влажным, с насыщенным шоколадным вкусом. А приготовление сэкономит вам кучу времени, пишет lifter.
Ингредиенты:
- мука — 1, 5 стакана;
- какао-порошок — 3 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- соль— по вкусу;
- сахар — 1 стакан;
- растительное масло — 1/4 стакана;
- вода — 1 стакан;
- ванильный экстракт — 1/2 ст. л. ;
- винный уксус — 1 ст. л. ;
- растворимый кофе — 1/4-1/2 ч. л.
Приготовление.
1. Нагрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки застелите бумагой, смажьте растительным маслом и присыпьте мукой.
2. В миске смешайте муку, какао, соду и соль.
3. В другой миске соедините воду, сахар, масло, уксус и кофе. Взбивайте миксером до полного растворения сахара.
4. Соедините обе смеси и тщательно перемешайте до однородности.
5. Перелейте тесто в форму и выпекайте 35-40 минут.
6. Вытяните торт из духовки, полностью остудите и нарежьте.
Торт можно также покрыть шоколадным кремом или ганашом и присыпать стружкой или орехами.
Приятного аппетита!