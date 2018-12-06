Три рецепта диетических супов: простые в приготовлении первые блюда для семейного обеда

Вопрос, что приготовить на обед, продолжает оставаться актуальным для хозяюшек. А потому предлагаем вам следующие рецепты диетических супов — так вы сможете и разнообразить повседневное меню, а к тому же и домашних порадовать здоровым питанием, предлагает Joinfo.ua.

Картофельный суп-пюре

Ингредиенты:

Картофель — 4-6 штук

Молоко нежирное — 1 стакан

Растительное масло — 1 столовая ложка

Сельдерей — 1-2 веточки

Зеленый лук (перья) — 50 грамм

Укроп — 50 грамм

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите картошку и нарежьте кубиками. Поместите в кипящую воду и варите, пока картофель не будет готов. Вскипятите молоко. Воду слейте, к картошке добавьте молоко, масло и нарезанную зелень, соль и перец. Взбейте блендером, при необходимости добавьте воды, чтобы суп получился не слишком густым. Подавайте, украсив зеленью.

Суп с красной чечевицей

Ингредиенты:

Картофель — 1 штука

Морковь — 1 штука

Лук — 1 средняя луковица

Красная чечевица — 4 столовые ложки

Растительное масло — 2 столовые ложки

Зелень — укроп или петрушка

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Во вскипевшую воду отправьте нарезанный кубиками картофель. Через 5 минут добавьте к нему мелко нарезанные морковь и лук, оставьте вариться. Еще через 3 минуты следует добавить чечевицу и варить в течение 15 минут. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте масло и нарезанную зелень.

Суп с грибами и сельдереем

Ингредиенты:

Шампиньоны — 600 грамм

Морковь — 2 штуки

Сельдерей — 2 штуки

Чеснок — 3 зубчика

Лук — 2 штуки

Растительное масло — 3 столовые ложки

Зелень — укроп или петрушка

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Все ингредиенты следует мелко нарезать. В кипящую воду поместите сельдерей, варите 10 минут. Затем добавьте к сельдерею лук, морковь и грибы. За пару минут до готовности добавьте чеснок и масло, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте суп, посыпав мелко нарезанной зеленью.