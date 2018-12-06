Три рецепта диетических супов: простые в приготовлении первые блюда для семейного обеда

В холодные зимние месяцы особенно хочется чего-нибудь горячего и вкусненького. Однако диетологи советуют употреблять пищу, которая не навредит здоровью, а заодно и фигуре. Рецепты диетических супов в нашем материале.
Вопрос, что приготовить на обед, продолжает оставаться актуальным для хозяюшек. А потому предлагаем вам следующие рецепты диетических супов — так вы сможете и разнообразить повседневное меню, а к тому же и домашних порадовать здоровым питанием, предлагает Joinfo.ua.
Картофельный суп-пюре
Ингредиенты:
- Картофель — 4-6 штук
- Молоко нежирное — 1 стакан
- Растительное масло — 1 столовая ложка
- Сельдерей — 1-2 веточки
- Зеленый лук (перья) — 50 грамм
- Укроп — 50 грамм
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Очистите картошку и нарежьте кубиками. Поместите в кипящую воду и варите, пока картофель не будет готов. Вскипятите молоко. Воду слейте, к картошке добавьте молоко, масло и нарезанную зелень, соль и перец. Взбейте блендером, при необходимости добавьте воды, чтобы суп получился не слишком густым. Подавайте, украсив зеленью.
Суп с красной чечевицей
Ингредиенты:
- Картофель — 1 штука
- Морковь — 1 штука
- Лук — 1 средняя луковица
- Красная чечевица — 4 столовые ложки
- Растительное масло — 2 столовые ложки
- Зелень — укроп или петрушка
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Во вскипевшую воду отправьте нарезанный кубиками картофель. Через 5 минут добавьте к нему мелко нарезанные морковь и лук, оставьте вариться. Еще через 3 минуты следует добавить чечевицу и варить в течение 15 минут. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте масло и нарезанную зелень.
Суп с грибами и сельдереем
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 600 грамм
- Морковь — 2 штуки
- Сельдерей — 2 штуки
- Чеснок — 3 зубчика
- Лук — 2 штуки
- Растительное масло — 3 столовые ложки
- Зелень — укроп или петрушка
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Все ингредиенты следует мелко нарезать. В кипящую воду поместите сельдерей, варите 10 минут. Затем добавьте к сельдерею лук, морковь и грибы. За пару минут до готовности добавьте чеснок и масло, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте суп, посыпав мелко нарезанной зеленью.
Приятного вам аппетита!