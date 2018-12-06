Чт, 6.12.2018
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  • Три рецепта диетических супов: простые в приготовлении первые блюда для семейного обеда

Три рецепта диетических супов: простые в приготовлении первые блюда для семейного обеда

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Суп-пюре, фото иллюстративное

ФОТО: AP / Scanpix

В холодные зимние месяцы особенно хочется чего-нибудь горячего и вкусненького. Однако диетологи советуют употреблять пищу, которая не навредит здоровью, а заодно и фигуре. Рецепты диетических супов в нашем материале.

Вопрос, что приготовить на обед, продолжает оставаться актуальным для хозяюшек. А потому предлагаем вам следующие рецепты диетических супов — так вы сможете и разнообразить повседневное меню, а к тому же и домашних порадовать здоровым питанием, предлагает Joinfo.ua.

Картофельный суп-пюре

Ингредиенты:

  • Картофель — 4-6 штук
  • Молоко нежирное — 1 стакан
  • Растительное масло — 1 столовая ложка
  • Сельдерей — 1-2 веточки
  • Зеленый лук (перья) — 50 грамм
  • Укроп — 50 грамм
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите картошку и нарежьте кубиками. Поместите в кипящую воду и варите, пока картофель не будет готов. Вскипятите молоко. Воду слейте, к картошке добавьте молоко, масло и нарезанную зелень, соль и перец. Взбейте блендером, при необходимости добавьте воды, чтобы суп получился не слишком густым. Подавайте, украсив зеленью.

Суп с красной чечевицей

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 штука
  • Морковь — 1 штука
  • Лук — 1 средняя луковица
  • Красная чечевица — 4 столовые ложки
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Зелень — укроп или петрушка
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Во вскипевшую воду отправьте нарезанный кубиками картофель. Через 5 минут добавьте к нему мелко нарезанные морковь и лук, оставьте вариться. Еще через 3 минуты следует добавить чечевицу и варить в течение 15 минут. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте масло и нарезанную зелень.

Суп с грибами и сельдереем

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 600 грамм
  • Морковь — 2 штуки
  • Сельдерей — 2 штуки
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лук — 2 штуки
  • Растительное масло — 3 столовые ложки
  • Зелень — укроп или петрушка
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Все ингредиенты следует мелко нарезать. В кипящую воду поместите сельдерей, варите 10 минут. Затем добавьте к сельдерею лук, морковь и грибы. За пару минут до готовности добавьте чеснок и масло, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте суп, посыпав мелко нарезанной зеленью.

Приятного вам аппетита!

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