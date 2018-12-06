Впервые женщине пересадили матку от усопшего донора, и вот что из этого вышло

Бразильские врачи пошли на риск в поисках выхода для таких женщин, и результат превзошел все ожидания. Впервые женщина с таким диагнозом смогла родить ребенка. Как это произошло — узнай в нашем материале, пишет Ofigenno.com.

О десятичасовой операции, которая проходила в Сан-Паулу в 2016 году, известно стало только сейчас, после публикации в популярном медицинском журнале. 32-летняя пациентка родилась с пороком матки, но больше всего мечтала стать мамой.

Когда врачи предложили ей столь рискованный вариант, она сперва отказалась, но, взвесив все «за» и «против», решилась на отчаянный шаг. Донором стала мама троих детей, скончавшаяся от кровоизлияния в мозг. Свое тело она завещала науке.

Яичники реципиентки оказались вполне здоровыми, так что медики извлекли яйцеклетки, оплодотворили их и заморозили. Чтобы не произошло отторжение матки, пациентке давали препараты для ослабления иммунитета.

Через два месяца после трансплантация у женщины восстановился менструальный цикл, а спустя семь месяцев ей провели успешную процедуру ЭКО. Беременность протекала вполне нормально, и в конце прошлого года у женщины при помощи кесаревого сечения появилась девочка весом 2,5 кг.

Это действительно можно считать прорывом — впервые женщине с пересаженной от скончавшегося донора маткой удалось родить здорового ребенка. До этого в мире проводили только подобные операции с половыми органами от живых доноров.

В 2014 году в Швеции впервые родила женщина, которой пересадили матку 61-летней родственницы. С тех пор уже зафиксировано 39 успешных трансплантаций матки от живых доноров, в результате чего на свет появились 11 детей.

Так как в основном свою матку готовы отдать только близкие родственницы (мамы дочерям, например), это могло бы помешать полностью решить проблему тех, у кого этого органа нет вообще.