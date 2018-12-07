Всего одна фраза, которая выводит любого мужчину из себя

Не все мужчины щедры на проявление чувств. Некоторые достаточно закрыты и замкнуты, но это не значит, что он к вам безразличен! Если вам в очередной раз что-то показалось, не торопитесь выяснять отношения. Попробуйте для начала разобраться в себе.

Поспешив, вы можете загнать себя в яму. Некоторые фразы и вовсе могут расстроить отношения!

Больше всего мужчины не терпят слушать подобное:

Ты меня не любишь!

Казалось бы, что здесь такого страшного, ведь он просто должен опровергнуть ваше утверждение и сказать, что он он вас обожает! Возможно, в первый раз он попытается это сделать, но впоследствии эта манипуляция не сработает.

Вы ждете, что он начнет вас переубеждать, тем самым повышая вашу значимость в ваших же глазах. Но говоря такое, вы проявляете полное неуважение к себе и к нему. Допустим, правда, он вас не любит. Тогда почему вы до сих пор с ним?

Следите за своей речью, не провоцируйте ссоры. Если вас действительно что-то беспокоит, проговаривайте это, не опускаясь в обвинения.

Какие еще фразы не терпят мужчины?

Тебе нужно от меня только одно (имеются ввиду интимные отношения). А мой бывший так бы не сделал. Лучше бы просто конфеты купил (в ответ на не совсем удачный подарок). Я с тобой в таком виде никуда не пойду. Переоденься. Нам нужно поговорить.