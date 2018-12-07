Всего одна фраза, которая выводит любого мужчину из себя

Мужчины и женщины – существа с разных планет. Если первые вполне уверены в себе и в своей жизни, мы, дамы, иногда совсем не доверяем Вселенной. Особенно это касается отношений, пишет fabiosa.ru.
Не все мужчины щедры на проявление чувств. Некоторые достаточно закрыты и замкнуты, но это не значит, что он к вам безразличен! Если вам в очередной раз что-то показалось, не торопитесь выяснять отношения. Попробуйте для начала разобраться в себе.
Поспешив, вы можете загнать себя в яму. Некоторые фразы и вовсе могут расстроить отношения!
Больше всего мужчины не терпят слушать подобное:
Ты меня не любишь!
Казалось бы, что здесь такого страшного, ведь он просто должен опровергнуть ваше утверждение и сказать, что он он вас обожает! Возможно, в первый раз он попытается это сделать, но впоследствии эта манипуляция не сработает.
Вы ждете, что он начнет вас переубеждать, тем самым повышая вашу значимость в ваших же глазах. Но говоря такое, вы проявляете полное неуважение к себе и к нему. Допустим, правда, он вас не любит. Тогда почему вы до сих пор с ним?
Следите за своей речью, не провоцируйте ссоры. Если вас действительно что-то беспокоит, проговаривайте это, не опускаясь в обвинения.
Какие еще фразы не терпят мужчины?
- Тебе нужно от меня только одно (имеются ввиду интимные отношения).
- А мой бывший так бы не сделал.
- Лучше бы просто конфеты купил (в ответ на не совсем удачный подарок).
- Я с тобой в таком виде никуда не пойду. Переоденься.
- Нам нужно поговорить.
Если вы до сих пор думаете, что мужчины не слышат половину того, что вы сказали, это не так. Они потихоньку мотают на ус все то, что вы сказали им в гневе. Уважайте своего партнера, тщательно обдумывайте слова и не начинайте разговор, когда внутри у вас все кипит. Вдох, выдох, и полное спокойствие!