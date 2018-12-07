Неочевидные признаки, которые могут свидетельствовать о гинекологических заболеваниях

Говорят, что в организме человека все взаимосвязано. Понимание этой мысли поможет вам предотвратить развитие некоторых недугов, пишет woman.ru. Читайте в нашем материале о том, какие симптомы могут вам рассказать о заболеваниях «по-женски».
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это заболевание женской половой системы, которое может привести к бесплодию. Чаще всего оно подтверждается с помощью УЗИ органов малого таза.
Однако не будем о грустном и лучше поговорим о том, на что обратить внимание.
Самый верный симптом этого заболевания — нарушения менструального цикла. Однако, по словам специалистов, есть еще ряд признаков, которые говорят о гормональных проблемах.
В интервью The Sun исследователи выделили акне как самый частый спутник поликистоза. В этом нет ничего удивительного — обе проблемы связаны с нарушением гормонального фона в организме. Однако специалисты предупреждают, что речь идет об акне у взрослых женщин, которое не удается вылечить косметическими средствами. Поэтому если вы мучаетесь от угревой сыпи на лице и теле, вам следует сделать биохимический анализ крови.
Гормональный дисбаланс может привести к выпадению волос или, наоборот, к появлению излишней растительности на теле, а также к ожирению.
В этом виноват повышенный уровень андрогенов — мужских половых гормонов. Для решения этой проблемы стоит обратиться к гинекологу, который назначит препараты, способные нормализовать гормональный фон.
Еще одним тревожным «звоночком» могут стать постоянные боли внизу живота. Поликистоз характеризуется появлением на яичниках кист — заполненных жидкостью полостей, которые при разрыве приносят неприятные ощущения. Поэтому если вы сталкиваетесь с болями, особенно во время полового акта, страдаете от вздутия живота или же часто посещаете дамскую комнату, то вам давно пора на записаться на прием к специалисту.
Не пренебрегайте консультациями врачей и помните, что практически все болезни успешно лечатся на начальной стадии.