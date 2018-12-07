Неочевидные признаки, которые могут свидетельствовать о гинекологических заболеваниях

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это заболевание женской половой системы, которое может привести к бесплодию. Чаще всего оно подтверждается с помощью УЗИ органов малого таза.

Однако не будем о грустном и лучше поговорим о том, на что обратить внимание.

Самый верный симптом этого заболевания — нарушения менструального цикла. Однако, по словам специалистов, есть еще ряд признаков, которые говорят о гормональных проблемах.

В интервью The Sun исследователи выделили акне как самый частый спутник поликистоза. В этом нет ничего удивительного — обе проблемы связаны с нарушением гормонального фона в организме. Однако специалисты предупреждают, что речь идет об акне у взрослых женщин, которое не удается вылечить косметическими средствами. Поэтому если вы мучаетесь от угревой сыпи на лице и теле, вам следует сделать биохимический анализ крови.

Гормональный дисбаланс может привести к выпадению волос или, наоборот, к появлению излишней растительности на теле, а также к ожирению.

В этом виноват повышенный уровень андрогенов — мужских половых гормонов. Для решения этой проблемы стоит обратиться к гинекологу, который назначит препараты, способные нормализовать гормональный фон.

Еще одним тревожным «звоночком» могут стать постоянные боли внизу живота. Поликистоз характеризуется появлением на яичниках кист — заполненных жидкостью полостей, которые при разрыве приносят неприятные ощущения. Поэтому если вы сталкиваетесь с болями, особенно во время полового акта, страдаете от вздутия живота или же часто посещаете дамскую комнату, то вам давно пора на записаться на прием к специалисту.