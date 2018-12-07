Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака?

Как понять, насколько вы совместимы в любви с вашим избранником? Возможно, астрология поможет разобраться в этом нелегком деле! Об этом пишет fabiosa.
Итак, кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака?
Найдите в списке созвездие, под которым вы родились, и узнайте, кто может стать вашей второй половинкой по мнению астрологов!
1. Овен
Представители этого знака - упрямые и сильные личности, которым нравится побеждать. Вот почему вам нужен очень целеустремленный и уверенный в себе партнер!
Ваша идеальная половинка: Лев, Скорпион, Стрелец.
2. Телец
Люди этого знака нуждаются в преданном и чутком партнере, который сможет по достоинству оценить сильные чувства.
Ваша идеальная половинка: Дева, Козерог, Рыбы.
3. Близнецы
Вы чрезвычайно разборчивы в отношениях и цените оригинальность. Близнецам нужен интересный и умный партнер, легкий на подъем.
Ваша идеальная половинка: Весы, Водолей, Овен
4. Рак
Вам нужен человек, который сможет подарить океан любви. Раки нуждаются в нежном и, одновременно, сдержанном партнере.
Ваша идеальная половинка: Телец, Рыбы, Дева.
5. Лев
Людям этого знака нужен партнер, который всегда готов к приключениям и не боится рисковать.
Ваша идеальная половинка: Близнецы, Стрелец, Овен.
6. Дева
Представителям этого знака нужен такой же перфекционист, как и они сами. Кроме того, избранник должен быть амбициозным и честным.
Ваша идеальная половинка: Скорпион, Козерог, Телец.
7. Весы
Поскольку у вас завышенные стандарты, вы вряд ли согласитесь на случайные отношения. А по-настоящему Весов заинтересует только красивый, талантливый и умный партнер.
Ваша идеальная половинка: Водолей, Близнецы, Лев.
8. Скорпион
Страстным и таинственным Скорпионам нужен сильный и чувственный партнер, который не побоится бросить им вызов. По вашему мнению, любовные отношения должны быть яркими и интригующими.
Ваша идеальная половинка: Рыбы, Козерог, Рак.
9. Стрелец
Этот свободолюбивый знак сможет ужиться только с таким человеком, который не станет указывать ему, как жить и что делать. А на такое способен только самодостаточный и независимый партнер.
Ваша идеальная половинка: Лев, Овен, Водолей.
10. Козерог
Вам нужен уверенный в себе партнер, с которым будет всегда интересно. Козероги больше всего ценят в людях верность и порядочность.
Ваша идеальная половинка: Телец, Дева и Скорпион
11. Водолей
Лучшим избранником для людей этого независимого знака станет обладатель отличного чувства юмора. Так же, Водолею очень важно, чтобы всегда было о чем поговорить с партнером!
Ваша идеальная половинка: Весы, Близнецы, Стрелец.
12. Рыбы
Эти люди очень ранимы, поэтому им нужен избранник, которому можно всецело доверять. Рыбы найдут личное счастье только с искренним и доброжелательным партнером.
Ваша идеальная половинка: Рак, Телец, Скорпион.
Если оказалось, что вы несовместимы со своим любимым человеком, не расстраивайтесь! Звезды вполне могут ошибаться, поскольку наше личное счастье зависит только от нас самих!