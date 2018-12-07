Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака?

Итак, кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака?

Найдите в списке созвездие, под которым вы родились, и узнайте, кто может стать вашей второй половинкой по мнению астрологов!

1. Овен

Представители этого знака - упрямые и сильные личности, которым нравится побеждать. Вот почему вам нужен очень целеустремленный и уверенный в себе партнер!

Ваша идеальная половинка: Лев, Скорпион, Стрелец.

2. Телец

Люди этого знака нуждаются в преданном и чутком партнере, который сможет по достоинству оценить сильные чувства.

Ваша идеальная половинка: Дева, Козерог, Рыбы.

3. Близнецы

Вы чрезвычайно разборчивы в отношениях и цените оригинальность. Близнецам нужен интересный и умный партнер, легкий на подъем.

Ваша идеальная половинка: Весы, Водолей, Овен

4. Рак

Вам нужен человек, который сможет подарить океан любви. Раки нуждаются в нежном и, одновременно, сдержанном партнере.

Ваша идеальная половинка: Телец, Рыбы, Дева.

5. Лев

Людям этого знака нужен партнер, который всегда готов к приключениям и не боится рисковать.

Ваша идеальная половинка: Близнецы, Стрелец, Овен.

6. Дева

Представителям этого знака нужен такой же перфекционист, как и они сами. Кроме того, избранник должен быть амбициозным и честным.

Ваша идеальная половинка: Скорпион, Козерог, Телец.

7. Весы

Поскольку у вас завышенные стандарты, вы вряд ли согласитесь на случайные отношения. А по-настоящему Весов заинтересует только красивый, талантливый и умный партнер.

Ваша идеальная половинка: Водолей, Близнецы, Лев.

8. Скорпион

Страстным и таинственным Скорпионам нужен сильный и чувственный партнер, который не побоится бросить им вызов. По вашему мнению, любовные отношения должны быть яркими и интригующими.

Ваша идеальная половинка: Рыбы, Козерог, Рак.

9. Стрелец

Этот свободолюбивый знак сможет ужиться только с таким человеком, который не станет указывать ему, как жить и что делать. А на такое способен только самодостаточный и независимый партнер.

Ваша идеальная половинка: Лев, Овен, Водолей.

10. Козерог

Вам нужен уверенный в себе партнер, с которым будет всегда интересно. Козероги больше всего ценят в людях верность и порядочность.

Ваша идеальная половинка: Телец, Дева и Скорпион

11. Водолей

Лучшим избранником для людей этого независимого знака станет обладатель отличного чувства юмора. Так же, Водолею очень важно, чтобы всегда было о чем поговорить с партнером!

Ваша идеальная половинка: Весы, Близнецы, Стрелец.

12. Рыбы

Эти люди очень ранимы, поэтому им нужен избранник, которому можно всецело доверять. Рыбы найдут личное счастье только с искренним и доброжелательным партнером.

Ваша идеальная половинка: Рак, Телец, Скорпион.