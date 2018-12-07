Живущей в китайской провинции Шаньдун трехлетней девочке пришлось лечить рак груди, – таким образом, она стала одной из самых молодых пациенток, которые пострадали из-за этого онкологического заболевания, передает Medikforum.

Первой, кто обратил внимание на отклонения в состоянии девочки, стала ее мать, которая заметила на одежде дочери следы красных выделений. Спустя несколько недель на грудной клетке ребенка внимательная мать нащупала уплотнение.

Специалист, которому она показала дочь, решил, что у малышки происходит преждевременное половое созревание. По мнению врача, гормональный сбой у трехлетней девочки был вызван пищевыми добавками, от которых, как он заявил женщине, следовало очистить рацион ребенка.

Но матери подобные доводы врача показались неубедительными. Она решила обследовать дочь в другой больнице, и там врачи обнаружили опухоль в области левой молочной железы. Биопсия показала, что трехлетняя девочка стала жертвой редкого вида рака груди – секреторной карциномы.