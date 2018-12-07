Что подарить подруге на Новый год, чтобы она сияла от счастья

Но если свои потребности и пожелания родственников часто можно предугадать, то выбор подарка для подруги - важная миссия. Мы решили немножечко ее облегчить, поэтому предлагаем топ-6 идей, которые смогут порадовать вашу лучшую подругу.

1. Косметика

Если подруга ею пользуется, то она всегда будет рада получить что-то новенькое в свою косметичку. И нет, не крем от морщин! Пусть это будет набор, например, из помады, туши и тонального крема, румян или же палетка, в которой уже сразу может быть много этих пунктов. Очень женственный подарок!

2. Стильный чехол для телефона

Если вы знаете модель телефона своей подруги, то почему бы не поискать какой-то символический чехол, идея которого будет понятна только вам двоим? Например, изображение кофе в честь ваших посиделок в кофейне или красные помадки в честь ее любви к этому оттенку, а может и просто какой-то однотонный цвет чехла из хорошего качества. Красиво и полезно!

3. Кофеварку или соковыжималку

Нет, речь не о дорогих комбайнах, скорее о миниатюрных версиях, которые очень лаконично выполняют одну конкретную функцию - делают вкусный кофе или ароматный фреш. Кофеварка подойдет в том случае, если ваша подруга без ума от этого напитка, соковыжималка, - если она за здоровое питание или же вы хотите таким образом ее на него натолкнуть.

4. Модный планер

Вот уж несколько лет планеры заполоняют мир онлайн-магазинов. Для того, чтобы им вовсю пользоваться, даже не обязательно быть деловой леди, ведь всегда найдутся дела и задачи, о которых нужно себе напомнить. В современных планерах есть даже отдельные странички, которые делают его не только полезным, но и оригинальным: разукрашки, наклейки, шаблоны для списка покупок и другие.

5. Шарф или свитер

То, что нужно зимой! Первый вариант подойдет, если подруга любит такой аксессуар, второй - в любых случаях, только подбирайте современную и стильную модель. Подарок же должен стать фаворитом ее зимнего гардероба!

6. Утюжки или плойку

Это более дорогостоящий подарок, чем предыдущие, но, если можете себе позволить, то вполне стоит подобрать для подруги один из гаджетов по уходу за волосами. Если у нее они кудрявые, выбирайте утюжки, если ровные - плойку.