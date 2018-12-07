Аристократ или гений? Что форма лица может рассказать о характере человека

Овальное лицо

Овальное лицо сочетает в себе прямоугольною и круглую форму лица. Как следствие, от первой формы в их характере прослеживается интеллект и чувственность, а от второй - добросердечность и позитивный взгляд на мир. И хотя круг смягчает логику и аналитические расчет, свойственный продолговатой форме лица, зато такая форма наделяет своего обладателя женской мудростью, которой многим так не хватает в наше время.

Треугольное лицо

Люди с таким лицом либо склонны к предательству, либо к гениальности, но одно другому не мешает! Такое лицо характеризует людей как не склонных к привязанности, а еще им трудно быть социально активными из-за своего сложного характера. Но зато у них есть все шансы стать известными, если направят энергию в правильное русло.

Круглое лицо

Люди с такой формой обладают мягким и добродушным характером. Они легко приспосабливаются к окружающей обстановке. Если у людей с такой формой лица высокая переносица и красивые выступающие скулы, знайте, что это целеустремленный и волевой человек из которого получится отличный босс и лидер.

Квадратное лицо

Таким лицом обладают мужественные и сильные личности. Они прекрасные исполнители, но плохие руководители. Весьма вспыльчивы, из-за чего не думают логически и порой могут необдуманно себе навредить. Стремятся жить по правилам. Женщины с такой формой лица любят доминировать и не дают помыкать собой.

Продолговатое лицо

Если форма лица напоминает вам аристократический типаж 19 века, знайте, - перед вами человек с продолговатым типом лица. Такие люди интеллектуальны, мудры и уравновешены. А еще они расчетливы и способны добиться власти, так что если у вашего партнёра такое лицо, то продвигайте его в политику или в дипломатию, там он точно добьется успеха!

Трапециевидное лицо

Обладателям такой формы лица свойственна чувственность и интеллигентность, но, к сожалению, также им присуща инертность. Им сложно добиваться поставленной цели из-за своей лени. Часто бросают начатое на половине пути, но, если такие люди будут работать над собой, то они легко добьются результата, используя свои сильные стороны!