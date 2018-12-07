Завтра в квартале Baltika пройдет кое-что невероятное! Не вздумай пропустить это событие!

Перед Новым годом наступает волшебное, но вместе с тем беспокойное время: что подарить любимым, друзьям, коллегам? А еще не забыть про себя. И, конечно, хочется, чтобы подарок был оригинальным и полезным. Таллиннский творческий бизнес-инкубатор приглашает сделать предпраздничные закупки и просто полюбоваться эстонским дизайном на Предрождественском базаре, в котором примут участие около сотни эстонских модельеров, дизайнеров, создателей одежды и украшений, предметов интерьера, производителей экологической косметики, а также товаров для детей.

Нужно заметить, что большинство дизайнеров подготовили для предрождественского базара специальные скидки и хиты своих прошлых коллекций, которые можно будет приобрести по значительно сниженной цене только в эту субботу в квартале Baltika.

Многие дизайнеры будут на месте в импровизированных студиях, где с радостью расскажут гостям о своих брендах, представят коллекции и, конечно, примут заказы, если нужной вещи вдруг не окажется в наличии.

Все почитатели эстонского дизайна смогут подзарядиться праздничным настроением в уютных кафе.

Дизайнерский базар будет работать 8 декабря с 11 до 18 часов.

Не пропустите это волшебное мероприятие!