Завтра в квартале Baltika пройдет кое-что невероятное! Не вздумай пропустить это событие!

В субботу, 8 декабря, в Таллинне в квартале Baltika (Веэренни, 24C) пройдет большой предрождественский базар Таллиннского творческого бизнес-инкубатора, где будут представлены сотни дизайнерских, необычных и просто очень красивых вещей.
Перед Новым годом наступает волшебное, но вместе с тем беспокойное время: что подарить любимым, друзьям, коллегам? А еще не забыть про себя. И, конечно, хочется, чтобы подарок был оригинальным и полезным. Таллиннский творческий бизнес-инкубатор приглашает сделать предпраздничные закупки и просто полюбоваться эстонским дизайном на Предрождественском базаре, в котором примут участие около сотни эстонских модельеров, дизайнеров, создателей одежды и украшений, предметов интерьера, производителей экологической косметики, а также товаров для детей.
Нужно заметить, что большинство дизайнеров подготовили для предрождественского базара специальные скидки и хиты своих прошлых коллекций, которые можно будет приобрести по значительно сниженной цене только в эту субботу в квартале Baltika.
Многие дизайнеры будут на месте в импровизированных студиях, где с радостью расскажут гостям о своих брендах, представят коллекции и, конечно, примут заказы, если нужной вещи вдруг не окажется в наличии.
Все почитатели эстонского дизайна смогут подзарядиться праздничным настроением в уютных кафе.
Дизайнерский базар будет работать 8 декабря с 11 до 18 часов.
Не пропустите это волшебное мероприятие!
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