Пт, 7.12.2018
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  • Теперь вы знаете всю правду! Вот что делают с одеждой в Stockmann

Теперь вы знаете всю правду! Вот что делают с одеждой в Stockmann

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Дизайнер одежды Реэт Аус представила свою новую коллекцию, которая была создана в сотрудничестве с Центром повторного использования (Uuskasutuskeskus) и универмагом Stockmann. Смотрите галерею, как прошел показ первой коллекции кофт из использованных вещей «Новая жизнь джинсов».

На модном мероприятии можно было лицезреть, как старые джинсы, принесенные в пункты сбора, обретают новую жизнь с помощью переработки материалов.

Поскольку тема мероприятия – экодизайн и экология, то декорации и посуда были оформлены в соответствующем стиле.

У всех желающих была возможность дать шанс на новую жизнь своим старым джинсам, отправив их в большой ящик, который был специально установлен на месте проведения мероприятия для дальнейшей переработки.

Организаторы проекта призывали всех к ответственному использованию вещей, ведь это важно для нашей экологии!

Смотри галерею!

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