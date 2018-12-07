Теперь вы знаете всю правду! Вот что делают с одеждой в Stockmann

Дизайнер одежды Реэт Аус представила свою новую коллекцию, которая была создана в сотрудничестве с Центром повторного использования (Uuskasutuskeskus) и универмагом Stockmann. Смотрите галерею, как прошел показ первой коллекции кофт из использованных вещей «Новая жизнь джинсов».
На модном мероприятии можно было лицезреть, как старые джинсы, принесенные в пункты сбора, обретают новую жизнь с помощью переработки материалов.
Поскольку тема мероприятия – экодизайн и экология, то декорации и посуда были оформлены в соответствующем стиле.
У всех желающих была возможность дать шанс на новую жизнь своим старым джинсам, отправив их в большой ящик, который был специально установлен на месте проведения мероприятия для дальнейшей переработки.
Организаторы проекта призывали всех к ответственному использованию вещей, ведь это важно для нашей экологии!
Смотри галерею!