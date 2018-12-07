Теперь вы знаете всю правду! Вот что делают с одеждой в Stockmann

На модном мероприятии можно было лицезреть, как старые джинсы, принесенные в пункты сбора, обретают новую жизнь с помощью переработки материалов.

Поскольку тема мероприятия – экодизайн и экология, то декорации и посуда были оформлены в соответствующем стиле.

У всех желающих была возможность дать шанс на новую жизнь своим старым джинсам, отправив их в большой ящик, который был специально установлен на месте проведения мероприятия для дальнейшей переработки.

Организаторы проекта призывали всех к ответственному использованию вещей, ведь это важно для нашей экологии!