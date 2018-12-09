Узнай, кто же ты на самом деле! Египетский гороскоп по дате рождения

Нил

18.11 – 26.11

01.01 – 07.01

19.06 – 28.06

01.09 – 07.09

Эти люди проницательные, практичные и категоричные. Могут не сильно задумываться о последствиях своих действий. Отдаются любому делу целиком и обычно доводят его до конца.

Тот

8.11 – 17.11

1.04 – 19.04

Люди, рожденные под этим знаком, легко берут на себя ответственность и обладают талантом руководителя. Они умеют убеждать и отличаются невероятным обаянием. Про их щедрость ходят легенды.

Амон-Ра

8.01 – 21.01

1.02 – 11.02

Эти люди обладают потрясающей интуицией и их энергетика успокаивает окружающих. Они очень рассудительны, а еще хитры. Им важно проявить себя в работе и приносить пользу.

Гор

01.05 – 07.05

12.08 – 19.08

20.04 – 30.04

Люди, рожденные под этим знаком, небывалые оптимисты. Это творческие натуры и любители помечтать. Могут наговорить лишнего, а потом жалеть об этом. Очень влюбчивы.

Мут

22.01 – 31.01

08.09 – 22.09

Иногда раздражают окружающих своей чрезмерной требовательностью и перепадами настроения. Словоблудию предпочитают активные действия. Поддержат близких в любой ситуации.

Анубис

29.06 – 13.07

08.05 – 27.05

Эти люди - идеалисты и перфекционисты. Проницательны, отлично понимают человеческую психологию, но при этом больше любят находиться в одиночестве. Обладают потрясающим чувством юмора.

Геб

20.08 – 31.08

12.02 – 29.02

Эти люди - лучшие советчики. Друзья им доверяют самые сокровенные тайны и знают, что те всегда протянут руку помощи. Отлично умеют планировать свое время и не любят спешить.

Сет

28.05 – 18.06

28.09 – 02.10

Изобретательны, обожают достигать поставленных целей, находя радость в преодолении жизненных обстоятельств. Любят свободу и не терпят диктата со стороны окружающих.

Изида

11.03 – 31.03

18.10 – 29.10

19.12 – 31.12

Эти люди оптимистичны и открыты миру, любят людей. При этом живут в свое удовольствие и не стесняются этого. В отношениях стремятся к идеалу, потому нередко остаются одинокими.

Бастет

14.07 – 28.07

23.09 – 27.09

03.10 – 17.10

Эти люди проницательны, интуиция редко их подводит. Они обаятельны, рядом с ними всегда комфортно и уютно. Всегда могут найти правильные слова и сказать их в нужное время.

Осирис

01.03 – 10.03

27.11 – 18.12

Это противоречивый знак, который наделяют людей порой взаимоисключающими характеристиками. По природе своей они властны, поэтому легко берут на себя ответственность.

Сехмет

29.07 – 11.08

30.10 – 07.11

Родившиеся под этим знаком приветливы и общительны. Их честность - достойный пример для подражания. Они чувствительны, поэтому легко обижаются. Но так же быстро прощают.