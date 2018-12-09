Узнай, кто же ты на самом деле! Египетский гороскоп по дате рождения

Многие народы наблюдали за звездами и пытались разгадать тайны, которые они скрывают. В разных уголках планеты люди по-своему приближались к пониманию человеческой природы и механизмов мироустройства, пишет fabiosa. Предлагаем почитать, что о вас говорит египетский гороскоп!
Нил
- 18.11 – 26.11
- 01.01 – 07.01
- 19.06 – 28.06
- 01.09 – 07.09
Эти люди проницательные, практичные и категоричные. Могут не сильно задумываться о последствиях своих действий. Отдаются любому делу целиком и обычно доводят его до конца.
Тот
- 8.11 – 17.11
- 1.04 – 19.04
Люди, рожденные под этим знаком, легко берут на себя ответственность и обладают талантом руководителя. Они умеют убеждать и отличаются невероятным обаянием. Про их щедрость ходят легенды.
Амон-Ра
- 8.01 – 21.01
- 1.02 – 11.02
Эти люди обладают потрясающей интуицией и их энергетика успокаивает окружающих. Они очень рассудительны, а еще хитры. Им важно проявить себя в работе и приносить пользу.
Гор
- 01.05 – 07.05
- 12.08 – 19.08
- 20.04 – 30.04
Люди, рожденные под этим знаком, небывалые оптимисты. Это творческие натуры и любители помечтать. Могут наговорить лишнего, а потом жалеть об этом. Очень влюбчивы.
Мут
- 22.01 – 31.01
- 08.09 – 22.09
Иногда раздражают окружающих своей чрезмерной требовательностью и перепадами настроения. Словоблудию предпочитают активные действия. Поддержат близких в любой ситуации.
Анубис
- 29.06 – 13.07
- 08.05 – 27.05
Эти люди - идеалисты и перфекционисты. Проницательны, отлично понимают человеческую психологию, но при этом больше любят находиться в одиночестве. Обладают потрясающим чувством юмора.
Геб
- 20.08 – 31.08
- 12.02 – 29.02
Эти люди - лучшие советчики. Друзья им доверяют самые сокровенные тайны и знают, что те всегда протянут руку помощи. Отлично умеют планировать свое время и не любят спешить.
Сет
- 28.05 – 18.06
- 28.09 – 02.10
Изобретательны, обожают достигать поставленных целей, находя радость в преодолении жизненных обстоятельств. Любят свободу и не терпят диктата со стороны окружающих.
Изида
- 11.03 – 31.03
- 18.10 – 29.10
- 19.12 – 31.12
Эти люди оптимистичны и открыты миру, любят людей. При этом живут в свое удовольствие и не стесняются этого. В отношениях стремятся к идеалу, потому нередко остаются одинокими.
Бастет
- 14.07 – 28.07
- 23.09 – 27.09
- 03.10 – 17.10
Эти люди проницательны, интуиция редко их подводит. Они обаятельны, рядом с ними всегда комфортно и уютно. Всегда могут найти правильные слова и сказать их в нужное время.
Осирис
- 01.03 – 10.03
- 27.11 – 18.12
Это противоречивый знак, который наделяют людей порой взаимоисключающими характеристиками. По природе своей они властны, поэтому легко берут на себя ответственность.
Сехмет
- 29.07 – 11.08
- 30.10 – 07.11
Родившиеся под этим знаком приветливы и общительны. Их честность - достойный пример для подражания. Они чувствительны, поэтому легко обижаются. Но так же быстро прощают.
Ну как, ваше описание совпало?