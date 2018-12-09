Вс, 9.12.2018
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  • Узнай, кто же ты на самом деле! Египетский гороскоп по дате рождения

Узнай, кто же ты на самом деле! Египетский гороскоп по дате рождения

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Древний Египет.

ФОТО: liveinternet.ru

Многие народы наблюдали за звездами и пытались разгадать тайны, которые они скрывают. В разных уголках планеты люди по-своему приближались к пониманию человеческой природы и механизмов мироустройства, пишет fabiosa. Предлагаем почитать, что о вас говорит египетский гороскоп!

Нил

  • 18.11 – 26.11
  • 01.01 – 07.01
  • 19.06 – 28.06
  • 01.09 – 07.09

Эти люди проницательные, практичные и категоричные. Могут не сильно задумываться о последствиях своих действий. Отдаются любому делу целиком и обычно доводят его до конца.

Тот

  • 8.11 – 17.11
  • 1.04 – 19.04

Люди, рожденные под этим знаком, легко берут на себя ответственность и обладают талантом руководителя. Они умеют убеждать и отличаются невероятным обаянием. Про их щедрость ходят легенды.

Амон-Ра

  • 8.01 – 21.01
  • 1.02 – 11.02

Эти люди обладают потрясающей интуицией и их энергетика успокаивает окружающих. Они очень рассудительны, а еще хитры. Им важно проявить себя в работе и приносить пользу.

Гор

  • 01.05 – 07.05
  • 12.08 – 19.08
  • 20.04 – 30.04

Люди, рожденные под этим знаком, небывалые оптимисты. Это творческие натуры и любители помечтать. Могут наговорить лишнего, а потом жалеть об этом. Очень влюбчивы.

Мут

  • 22.01 – 31.01
  • 08.09 – 22.09

Иногда раздражают окружающих своей чрезмерной требовательностью и перепадами настроения. Словоблудию предпочитают активные действия. Поддержат близких в любой ситуации.

Анубис

  • 29.06 – 13.07
  • 08.05 – 27.05

Эти люди - идеалисты и перфекционисты. Проницательны, отлично понимают человеческую психологию, но при этом больше любят находиться в одиночестве. Обладают потрясающим чувством юмора.

Геб

  • 20.08 – 31.08
  • 12.02 – 29.02

Эти люди - лучшие советчики. Друзья им доверяют самые сокровенные тайны и знают, что те всегда протянут руку помощи. Отлично умеют планировать свое время и не любят спешить.

Сет

  • 28.05 – 18.06 
  • 28.09 – 02.10

Изобретательны, обожают достигать поставленных целей, находя радость в преодолении жизненных обстоятельств. Любят свободу и не терпят диктата  со стороны окружающих. 

Изида

  • 11.03 – 31.03 
  • 18.10 – 29.10
  • 19.12 – 31.12

Эти люди оптимистичны и открыты миру, любят людей. При этом живут в свое удовольствие и не стесняются этого. В отношениях стремятся к идеалу, потому нередко остаются одинокими.

Бастет

  • 14.07 – 28.07
  • 23.09 – 27.09
  • 03.10 – 17.10

Эти люди проницательны, интуиция редко их подводит. Они обаятельны, рядом с ними всегда комфортно и уютно. Всегда могут найти правильные слова и сказать их в нужное время.

Осирис

  • 01.03 – 10.03
  • 27.11 – 18.12

Это противоречивый знак, который наделяют людей порой взаимоисключающими характеристиками. По природе своей они властны, поэтому легко берут на себя ответственность. 

Сехмет

  • 29.07 – 11.08
  • 30.10 – 07.11

Родившиеся под этим знаком приветливы и общительны. Их честность - достойный пример для подражания. Они чувствительны, поэтому легко обижаются. Но так же быстро прощают.

Ну как, ваше описание совпало?

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