Именно это привлекает мужчин в женщинах! Восточный гороскоп

Вдохновение
Каждый восточный знак обладает скрытыми талантами и врожденными способностями. Все мы прекрасно знаем, что западное искусство обольщения мужчин очень сильно отличается от восточного, пишет fabiosa. Достаточно вспомнить японских гейш, которые одним лишь взглядом способны покорить мужчин.
Давайте узнаем, какими тайными силами обладает каждая представительница восточного гороскопа.
Женщина-Змея
Женщина-Змея является одним из самых обворожительных восточных знаков. Она обладает небывалой женственностью, и ее переполняет энергия типа Инь. У японцев змея является символом раскрытой и сильной энергии половых чакр. Если женщина-Змея рождена в летние месяцы, ее сексуальный потенциал будет огромным.
Женщина-Свинья
В женщине-Свинье преобладает мужская энергия Ян. Это наделяет ее твердым характером и при этом притягательной нежностью. У японцев этот восточный знак символизирует плотские наслаждения, однако именно это вызывает немало противоречий. Причина этого – характер женщины-Свиньи, который меняется со скоростью света. Она может быть страстной любовницей, а через секунду может охладеть и потерять интерес.
Женщина-Лошадь
У женщины-Лошади также преобладает мужской тип энергии. Ей присуща строптивость, из-за которой она тщательно и долго выбирает ухажеров. Этот знак обладает ярко выраженной гордостью, любить конкурировать и не прочь поконфликтовать. Женщины-Лошади часто участвуют в любовных треугольниках.
Женщина-Обезьяна
В женщине-Обезьяне сочетаются сразу два вида энергии – мужская и женская. Поэтому этому знаку присуща женская интуиция и мужская смекалка. В постели они любят разнообразие и не боятся проявлять инициативу.
Женщина-Коза
Это из самых благоприятных знаков в сексуальном гороскопе. Женщина-Коза отличается особой чувственностью и артистичностью. Порой это даже доставляет мужской половине немало беспокойства и хлопот. С годами женщина-Коза в силу приобретённого опыта становится только сексуальнее.
Женщина-Кролик
Женщина-Кролик — это яркий носитель женского типа энергии. С точки зрения сексуального гороскопа она очень миловидна, ей свойственны такие качества, как женская загадочность, грациозность и неотразимость. Женщина-Кролик отдает предпочтение близости без ярких ощущений в силу своего спокойного характера.
Женщина-Крыса
По сексуальному гороскопу женщина-Крыса довольно противоречивый знак. Ей не свойственна золотая середина. Женщине-Крысе сложно справиться с собственными инстинктами и природными недостатками, однако в постели именно это делает ее неповторимой для мужчин.
Женщина-Петух
Женщине-Петуху свойственен воинственный характер. Они очень темпераментны, что делает их прекрасными любовницами. При этом женщина-Петух во всем сохраняет расчетливость и холодный ум, что добавляет отношениям некоторое чувство опасности.
Женщина-Собака
С точки зрения сексуального гороскопа женщина-Собака предпочитает долгие прелюдии и поцелуи. Она мастерски владеет искусством прикосновений, доставляя своему партнеру неповторимое удовольствие. Многие думают, что женщина-Собака отличается особой верностью. Это полное заблуждение. Мало кому удается угнаться за ее мыслями и фантазиями.
Женщина-Тигр
Женщина-Тигр - очень сложный и непредсказуемый восточный знак. Ее наполняет самая мощная сила мужской энергии Янь. Из-за своего непримиримого характера женщина-Тигр часто конкурирует со своим партнером в постели, что делает близость довольно непредсказуемой.
Женщина-Бык
Женщина-Бык старается не выставлять напоказ свои интимные желания и чувства, что делает ее довольно стеснительной любовницей. Но мужчин манит ее природная скромность и кокетство.
Женщина-Дракон
Женщина-Дракон способна заставить трепетать любого мужчину. Она мастерски привлекает представителей противоположного пола, превращая их в послушных марионеток. В постели женщина-Дракон чувствует себя раскрепощенно, что позволяет мужчине познать с ней предел своих сексуальных возможностей.