Именно это привлекает мужчин в женщинах! Восточный гороскоп

Давайте узнаем, какими тайными силами обладает каждая представительница восточного гороскопа.

Женщина-Змея

Женщина-Змея является одним из самых обворожительных восточных знаков. Она обладает небывалой женственностью, и ее переполняет энергия типа Инь. У японцев змея является символом раскрытой и сильной энергии половых чакр. Если женщина-Змея рождена в летние месяцы, ее сексуальный потенциал будет огромным.

Женщина-Свинья

В женщине-Свинье преобладает мужская энергия Ян. Это наделяет ее твердым характером и при этом притягательной нежностью. У японцев этот восточный знак символизирует плотские наслаждения, однако именно это вызывает немало противоречий. Причина этого – характер женщины-Свиньи, который меняется со скоростью света. Она может быть страстной любовницей, а через секунду может охладеть и потерять интерес.

Женщина-Лошадь

У женщины-Лошади также преобладает мужской тип энергии. Ей присуща строптивость, из-за которой она тщательно и долго выбирает ухажеров. Этот знак обладает ярко выраженной гордостью, любить конкурировать и не прочь поконфликтовать. Женщины-Лошади часто участвуют в любовных треугольниках.

Женщина-Обезьяна

В женщине-Обезьяне сочетаются сразу два вида энергии – мужская и женская. Поэтому этому знаку присуща женская интуиция и мужская смекалка. В постели они любят разнообразие и не боятся проявлять инициативу.

Женщина-Коза

Это из самых благоприятных знаков в сексуальном гороскопе. Женщина-Коза отличается особой чувственностью и артистичностью. Порой это даже доставляет мужской половине немало беспокойства и хлопот. С годами женщина-Коза в силу приобретённого опыта становится только сексуальнее.

Женщина-Кролик

Женщина-Кролик — это яркий носитель женского типа энергии. С точки зрения сексуального гороскопа она очень миловидна, ей свойственны такие качества, как женская загадочность, грациозность и неотразимость. Женщина-Кролик отдает предпочтение близости без ярких ощущений в силу своего спокойного характера.

Женщина-Крыса

По сексуальному гороскопу женщина-Крыса довольно противоречивый знак. Ей не свойственна золотая середина. Женщине-Крысе сложно справиться с собственными инстинктами и природными недостатками, однако в постели именно это делает ее неповторимой для мужчин.

Женщина-Петух

Женщине-Петуху свойственен воинственный характер. Они очень темпераментны, что делает их прекрасными любовницами. При этом женщина-Петух во всем сохраняет расчетливость и холодный ум, что добавляет отношениям некоторое чувство опасности.

Женщина-Собака

С точки зрения сексуального гороскопа женщина-Собака предпочитает долгие прелюдии и поцелуи. Она мастерски владеет искусством прикосновений, доставляя своему партнеру неповторимое удовольствие. Многие думают, что женщина-Собака отличается особой верностью. Это полное заблуждение. Мало кому удается угнаться за ее мыслями и фантазиями.

Женщина-Тигр

Женщина-Тигр - очень сложный и непредсказуемый восточный знак. Ее наполняет самая мощная сила мужской энергии Янь. Из-за своего непримиримого характера женщина-Тигр часто конкурирует со своим партнером в постели, что делает близость довольно непредсказуемой.

Женщина-Бык

Женщина-Бык старается не выставлять напоказ свои интимные желания и чувства, что делает ее довольно стеснительной любовницей. Но мужчин манит ее природная скромность и кокетство.

Женщина-Дракон