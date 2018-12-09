Десять «кухонных» ошибок, которые допускают многие женщины

1. Использование удлинителей

Замечали ли вы, что большинство электроприборов, которые мы используем на кухне, оснащены довольно короткими шнурами питания? Ошибочно мы часто прибегаем к помощи удлинителей, что делать категорически не рекомендуется. Подключив даже два не слишком мощных прибора (например, чайник и тостер) к одной розетке, мы существенно увеличиваем нагрузку на локальную электросеть. Это может вызвать перепады напряжения, губительные для техники, и даже более серьезные проблемы, например, короткое замыкание. Выход из ситуации прост: постарайтесь подключать приборы к разным розеткам или пользоваться ими по очереди.

2. Разогрев пищи в квадратных контейнерах

Современные микроволновые печи оснащены специальными поддонами в виде круглой тарелки, такой же формой обладает и предназначенная для них посуда из жаропрочного стекла. Стоит отметить, что это – не случайно. Круглые контейнеры позволяют пище подогреваться и готовиться равномерно. Если же емкость квадратная, то большее количество энергии «получают» именно ее углы, то есть она распределяется неправильно.

3. Хранение продуктов в холодильнике

Дверца холодильника обычно оснащена довольно удобными полочками, в которых мы привыкли хранить соусы, сливочное масло, молочные продукты. Вместе с тем это – самая теплая область прибора за счет частого открывания, то есть она совершенно не подходит для скоропортящейся пищи.

4. Загрузка продуктов в блендер в любом порядке

Может показаться, что нет принципиальной разницы, в каком порядке помещать продукты в чашу блендера, если в итоге они все равно перемешиваются. Но это – наиболее частая причина того, что прибор произвольно прекращает работу. Измельчать их лучше по очереди, нарезая примерно одинаковыми кусочками, или укладывать в емкость, начиная от мягких, обладающих легкой консистенцией, и заканчивая самыми плотными. Благодаря этому механическая нагрузка на нож будет более щадящей.

5. Частое открывание крышки мультиварки

Приготовление пищи в мультиварке – довольно простой и легкий процесс, ведь прибор самостоятельно поддерживает температуру и обеспечивает равномерный нагрев. Не рекомендуется открывать крышку, чтобы проверить готовность блюда, до тех пор, пока заданная программа не будет выполнена на 50-75%, – это увеличивает

6. Хранение посуды в духовом шкафу

Часто с целью экономии места мы храним в духовом шкафу сковородки, формы для запекания, а иногда и кастрюли, используя противни и решетки в качестве полок. Этого делать не рекомендуется, так как постоянная нагрузка на боковые крепления внутри прибора способствует их более быстрому износу.

7. Подогрев холодных продуктов на плите

Наверное, каждая женщина хотя бы раз сталкивалась с тем, что при подогреве пищи из холодильника на плите она пригорает по краям и остается холодной в середине. Это происходит из-за того, что исходная температура самого блюда, а также кастрюльки, в которой оно находилось, слишком низкая. Решение проблемы довольно простое: достаньте емкость из холодильника за 15-20 минут до разогрева.и

8. Размораживание продуктов в герметичной упаковке

Большой ассортиментный ряд продукции продается в пластиковой или аналоговой упаковке, часто герметично закрытой. Это – хорошее решение для хранения в морозильной камере, например, однако не для подогрева и размораживания в микроволновой печи. Несмотря на то, что упаковочный материал и одноразовая тара могут не деформироваться при нагреве, ряд используемых для их производства полимеров при высокотемпературном воздействии выделяет вредные для здоровья вещества, которые поглощаются продуктами.

9. Использование чаши весов в качестве вспомогательной рабочей емкости

Часто в процессе приготовления пищи мы используем кухонные весы, забывая убрать с них мерную тарелку/чашу. Подобные нагрузки со временем снижают точность измерений и способствуют тому, что прибор быстро приходит в негодность.

10. Пренебрежение настройками тостера

Как правило, мы выставляем настройки тостера лишь единожды – при первом его включении. Это допустимо, если для приготовления тостов всегда используется один и тот же хлеб, в противном случае они могут либо подгорать, либо недостаточно хорошо просушиваться.