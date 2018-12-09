Завораживает! Назван главный цвет 2019 года

Вот уже 20 лет Институт цвета Pantone определяет накануне рождественских праздников оттенок грядущего года. Именно этот цвет будет считаться трендовым в разных отраслях: в моде, в дизайне, в мебели и даже в упаковках товаров, пишет fabiosa.
Специалисты тщательно анализируют множество сфер, чтобы выявить, какой оттенок действительно сможет стать трендовым на целый год. Как вы уже поняли, миссия довольно ответственная.
Designed to complement the existing product offering in the Pantone Fashion, Home + Interiors System, new Metallic Shimmers are available worldwide in three formats: Metallic Shimmers Color Guide, Color Specifier and Large TPM Sheet. Click to shop or visit the link in bio for more information.
Так, оттенком 2018 года был ультрафиолетовый. Именно его дизайнеры различных сфер активно использовали на протяжении четырех сезонов.
Stay inspired all year round by adding a limited-edition arrangement from the newest Venus et Fleur Collection to your space. The Pantone Color of the Year 2018 Collection is inspired by PANTONE 18-3838 Ultra Violet, a dramatically provocative and thoughtful purple shade communicating originality, ingenuity, and visionary thinking that points us toward the future. Head to @venusetfleur to learn more. 💜
Накануне рождественских праздников стало известно, каким же будет оттенок 2019 года. Приготовьтесь, потому что такую красоту стоит не просто видеть - созерцать! Готовы? Встречайте - оттенок под названием "Живой коралл".
Introducing the Pantone Color of the Year 2019, PANTONE 16-1546 Living Coral - an animating and life-affirming coral hue with a golden undertone that energizes and enlivens with a softer edge. Sociable and spirited, the engaging nature of Living Coral welcomes and encourages lighthearted activity. Symbolizing our innate need for optimism and joyful pursuits, Living Coral embodies our desire for playful expression. #COY2019
В своем славном, но, к сожалению, более неуловимом представлении, под морем, этот оживляющий и шипучий цвет завораживает глаз и разум.
Сам Институт считает его ярким, но в то же время мягким, пропитанным теплом, которое обеспечивает комфорт и расслабленность, некую "плавучесть".
В ответ на натиск цифровых технологий и социальных сетей, которые все чаще внедряются в повседневную жизнь, мы ищем подлинный и захватывающий опыт, который позволяет установить связь и близость. Общительный и энергичный, привлекательный характер PANTONE 16-1546 Living Coral приветствует и поощряет беззаботную деятельность. Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и радостных занятиях, PANTONE 16-1546 Living Coral олицетворяет наше стремление к игривому выражению.
Pantone is excited to celebrate PANTONE 16-1546 Living Coral as the 2019 Color of the Year in partnership with @TributePortfolio. The Pantone Pantry by Tribute Portfolio at the Royal Palm South Beach Miami Resort offers a whimsical experience filled with colorful discoveries. Check out the pop-up for a limited time beginning tomorrow at 10 AM ET. #COY2019
Глядя на этот оттенок, и впрямь хочется улыбаться, испытывать нежность и расслабление. Теперь вы знаете, одеждой какого цвета стоит пополнить гардероб в 2019 году. А как вам новый цвет года? Одобряете? Поделитесь своим мнением в комментариях.