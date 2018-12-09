Завораживает! Назван главный цвет 2019 года

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Так, оттенком 2018 года был ультрафиолетовый. Именно его дизайнеры различных сфер активно использовали на протяжении четырех сезонов.

Накануне рождественских праздников стало известно, каким же будет оттенок 2019 года. Приготовьтесь, потому что такую красоту стоит не просто видеть - созерцать! Готовы? Встречайте - оттенок под названием "Живой коралл".

В своем славном, но, к сожалению, более неуловимом представлении, под морем, этот оживляющий и шипучий цвет завораживает глаз и разум.

Сам Институт считает его ярким, но в то же время мягким, пропитанным теплом, которое обеспечивает комфорт и расслабленность, некую "плавучесть".

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