Вс, 9.12.2018

Завораживает! Назван главный цвет 2019 года

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Цвета радуги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Вот уже 20 лет Институт цвета Pantone определяет накануне рождественских праздников оттенок грядущего года. Именно этот цвет будет считаться трендовым в разных отраслях: в моде, в дизайне, в мебели и даже в упаковках товаров, пишет fabiosa.

Специалисты тщательно анализируют множество сфер, чтобы выявить, какой оттенок действительно сможет стать трендовым на целый год. Как вы уже поняли, миссия довольно ответственная. 

Так, оттенком 2018 года был ультрафиолетовый. Именно его дизайнеры различных сфер активно использовали на протяжении четырех сезонов.

Накануне рождественских праздников стало известно, каким же будет оттенок 2019 года. Приготовьтесь, потому что такую красоту стоит не просто видеть - созерцать! Готовы? Встречайте - оттенок под названием "Живой коралл".

В своем славном, но, к сожалению, более неуловимом представлении, под морем, этот оживляющий и шипучий цвет завораживает глаз и разум.  

Сам Институт считает его ярким, но в то же время мягким, пропитанным теплом, которое обеспечивает комфорт и расслабленность, некую "плавучесть". 

В ответ на натиск цифровых технологий и социальных сетей, которые все чаще внедряются в повседневную жизнь, мы ищем подлинный и захватывающий опыт, который позволяет установить связь и близость. Общительный и энергичный, привлекательный характер PANTONE 16-1546 Living Coral приветствует и поощряет беззаботную деятельность. Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и радостных занятиях, PANTONE 16-1546 Living Coral олицетворяет наше стремление к игривому выражению.

Глядя на этот оттенок, и впрямь хочется улыбаться, испытывать нежность и расслабление. Теперь вы знаете, одеждой какого цвета стоит пополнить гардероб в 2019 году. А как вам новый цвет года? Одобряете? Поделитесь своим мнением в комментариях. 

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