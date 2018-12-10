Узнав об этих чудесных свойствах сливочного масла, вы захотите вернуть его в свой рацион!

Полезные свойства сливочного масла

К счастью, сейчас активно ведется реабилитация этого продукта, вспоминают про его полезные свойства. Расскажем о них и мы:

высококалорийный и легкоусваиваемый продукт, который дает чувство насыщения без переедания;

содержит жирные кислоты, дающие энергию, но не откладывающиеся жиром в проблемных местах;

содержит витамины А и D, а также недавно открытый витамин К2, который тесно связан с метаболизмом кальция и работает на здоровье костной ткани;

является источником конъюгированной линолевой кислоты (CLA), которая жизненно важна для здоровья сердца, помогает в профилактике рака;

благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, препятствует развитию запоров и диареи;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе, инфарктов;

богато антиоксидантами, которые помогают предотвратить развитие атеросклероза.

Хочется уточнить, что все эти полезности будут в качественном сливочном масле. К сожалению, недобросовестные производители добавляют в него много других ингредиентов, которые увеличивают вес, но не пользу. Отчасти поэтому маслу приписывали плохое воздействие на организм.

Как выбрать качественное масло

Есть важные моменты, которые помогут вам выбрать полезный продукт:

внимательно читайте, что написано на упаковке: маслице, спред и маргарин - это не сливочное масло;

если есть выбор, возьмите расфасованное масло в фольге - так оно меньше подвержено разрушительному воздействию солнечного света;

если покупаете на развес, обратите внимание на его внешний вид: не должно быть капель влаги, расслоений.

выясните ГОСТ для масла и маргарина, внимательно читайте состав на упаковке;

масло, которое не портится в течение 30 дней, явно имеет какие-то примеси для длительного хранения;

очень бледное или очень желтое масло должно насторожить. Натуральное масло будет слегка желтоватым, летом немного темнее, зимой - светлее;

намазываться масло должно легко, в противном случае можно предположить, что в продукте много воды.

Если вы один раз попробуете настоящее сливочное масло, то вы всегда сможете отличить его от других продуктов. Или можете провести эксперимент: бросьте кусочек масла в горячую воду и понаблюдайте, как будет растворяться. Если однородной лужицей, то это качественный продукт. Если комочками - отставьте в сторону.