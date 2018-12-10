Властвует или боится? Что форма лба может рассказать о личности

Квадратный лоб

Если вы встретили кого-то с такой формой лба, знайте - перед вами человек с прекрасным чувством юмора, высоким интеллектом и твердым решительным характером. Такие люди никогда не пойдут покупать лотерейный билет, ведь они не верят в удачу. Основное кредо: самостоятельность, трудолюбие и самоконтроль! Только так, по мнению “квадратных лбов”, можно достичь успеха.

Лоб трапециевидной формы

Если вы встретили человека со лбом такой формы, тогда перед вами философская натура! Такие люди любят подолгу размышлять на возвышенные, сложные темы из-за чего потом могут впадать в депрессию. Проблема таких людей в том, что зачастую им не хватает уверенности в себе, они робкие в общении и из-за этого часто не могут достичь успеха в карьере. Но с правильным подходом к своей жизни, они могут стать знаменитыми писателями, и вообще успех ждет таких людей в неторопливых профессиях. А еще они сострадательны и часто занимаются благотворительностью.

Круглый лоб

Люди с круглым лбом хотят знать все и сразу! Они любопытны, их привлекает все новое и интересное. Но зачастую касаются информации поверхностно, так как углубленные знания вызывают у них скуку. Но такие личности очень смелые и целеустремлённые, они хотят признания и почестей. Если посредине лба есть углубление и он выглядит морщинистым и нахмуренным, то остерегайтесь - это может быть признаком жестокости.