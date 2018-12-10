Осторожно! Семь признаков, что вы — токсичная мать

Признаки токсичной мамы

1. Вы всё критикуете

Вы хотите, чтобы ваш ребенок был самым лучшим. Чтобы сделать свое чадо таковым, нужно его ткнуть носом в ошибки и оплошности?

Ты ленивая, рисунок получился очень простым... Если не я, то кто скажет правду?

Наверняка вы хотите, чтобы человек осознал свои ошибки. Но постоянная критика только понижает самооценку.

2. Вы нарушаете личные границы

Каждый родитель переживает за свое чадо, но иногда слишком. "Токсичная мама" без стука входит в комнату, роется в вещах, подслушивает разговоры. Она решает с кем вам встречаться и дружить. Последствия такого поведения могут быть ужасными.

3. Вы мало хвалите

Вы так боитесь перехвалить ребенка, что не делаете этого. "А вдруг подумает, что он совершенство и перестанет стараться?" - думаете про себя вы. Но это вы составили для себя в голове сценарий, который, скорее всего, никогда не сбудется. Не переставайте хвалить!

4. Вы думаете, что ребенок делает вам назло

Ребенок всё делает вам назло: "родился - чтобы портить вам жизнь", "гуляет допоздна - чтобы вы переживали", "плохо учится - чтобы нервы вам портить". А вам не приходило в голову, что причины могут быть совершенно другими?

5. Вы сравниваете ребенка

"Вот у Машки дочь отличница!" - говорите вы своему чаду, чтобы привести положительный пример. Но ребенок не стремится стать лучше кого-то. Он только лишний раз убеждается в том, что он неудачник.

6. Вы стараетесь быть другом вашему ребенку

Если вы хотите выстроить доверительные отношения с ребенком, не обязательно быть ему "крутой подругой". Он должен чувствовать ваш авторитет. Ребенок и "крутая мамочка" не должны быть друзьями, чтобы не конкурировать.

7. Вы манипулируете

Чтобы чего-то добиться от ребенка, вы манипулируете им. Вы плачете, вызываете сочувствие. Вас не интересуют его чувства, планы, мечты. Вам важно собственное благополучие.