Как выбрать подарок на Новый год согласно знаку Зодиака

Весы

Все подарки, которые преподносят этому знаку, должны соответствовать стандартам высокой красоты. К тому же, он не имеет права нарушать общую гармонию и быть на уровне утраченной этики. Не стоит заранее спрашивать у представителей о подарке, они вряд ли смогут конкретно озвучить свои желания. Чтобы потешить их изысканный вкус, лучше пройтись по дорогим магазинам. Изящные и утонченные варианты без намека на дурной вкус — это то, что потешит их творческую натуру. Красивая ваза, статуэтка или шкатулка обязательно порадует настоящих эстетов.

Скорпион

Они никогда не станут подсказывать о том, что им подарить. И чтобы вы не выбрали, все будет для них не то. И даже если вы начнете подарок выбирать всей душой и сердцем, такому представителю трудно угодить. В лучшем случае он обидится, в худшем — надолго затаит на вас обиду. Чтобы выяснить все о его предпочтениях, прислушивайтесь к непривычным фразам. Иногда в них может промелькнуть именно то, о чем он давно мечтает. Если с намеком не получится, тогда подбирайте что-то раритетное и диковинное. Уникальность должна сработать на вашу пользу.

Стрелец

Для этого ценителя всего красивого нужно применить дюжину смекалки, чтобы попасть в самую точку. Иногда финансовые возможности не способны оценить размах широкой души знака. Для них подходят те подарки, которые связаны с путешествием, перемещениями или походами. Все то, что движется или к чему можно стремиться — их особый вариант. И если хотите удивить своим сюрпризом этого представителя, не показывайте свою скупость. Туры, билеты на концерт или абонемент на посещение фитнеса — беспроигрышный вариант.

Козерог

Эти знаки любят наблюдать над временем и течением своей жизнью. И хотя считается, что часы не стоит дарить, отбросьте в сторону свои предрассудки. Представители ценят каждое мгновение и то, что в них всегда находится под контролем. Еще они не безразличны к тем вещам, которые отождествляют одухотворение и стабильность. Альбом для фотографий, генеалогическое древо, портрет гравировкой, вышивка в рамке — именно те подарки, которые подарят радость их капризной натуре.

Водолей

Чтобы придумать идею подарка для этого представителя, нужно побыть в роли настоящего волшебника или хотя бы в него перевоплотиться. Им нужно то, что по-настоящему их шокирует и поразит воображение. Приветствуются все нестандартные варианты, от которых захватывает дух. Примеров таких подарков может быть сколько угодно — от костюмов сказочных персонажей до сборников дисков с их любимой музыкой. Главное, чтобы все это было упаковано с загадочным подтекстом.

Рыбы