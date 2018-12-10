Модный гороскоп расставит знаки Зодиака согласно их модным-пристрастиям

Распределяем знаки согласно рейтингу.

Предлагаем начать с самого отдаленного места, чтобы постепенно дойти до вершины пъедестала.

12. Козерог

Представители зимнего месяца любят уютные и комфортные вещи, пишет fabiosa. Предпочтение отдают простому, но в то же время утонченному стилю.

11. Дева

Практичная Дева выбирает качественные вещи, которые прослужат ей долго и верно. Поэтому каждый свой редкий выход по магазинам посвящает созданию универсального гардероба.

10. Раки

Всегда утонченные, но не скучные, хотя предпочитают вечную классику. Любят элегантные вещи, поэтому их всегда можно выделить в толпе.

9. Рыбы

Загадочные, как сама Луна, Рыбы умеют привлекать внимание и производить эффект. Можно не запомнить детали их одежды, но то, что это было "Вау!", отложиться в голове точно.

8. Весы

Постоянные колебания Весов приводят к тому, что в их гардеробе преобладают вещи, которые можно носить с утра до ночи, и всё будет актуально. А если надо выделиться, то из закромов достанут шелк и замшу.

7. Овен

Умение сочетать простые вещи, сделав из них свежий модный образ, - это удел креативных Овнов. А если добавить к ним еще аксессуары, то можно и на модных показах дефилировать.

6. Водолей

Они умеют обнаружить среди нескольких метров вешалок именно ту вещь, которая будет им подходить по цвету, качеству ткани, фасону. И главное - по цене, что делает ее особенно желанной в гардеробе.

5. Скорпион

Импульсивные и эмоциональные Скорпионы всегда знают, что и в каком количестве покупать, чтобы производить фурор одним своим появлением. Любят создавать комплекты одежды, беря за основу самую-самую любимую вещь, а таких обычно несколько.

4. Близнецы

Отъявленные шопоголики любят покупать вещи разных стилей, так как устают от однообразия. При этом они ухитряются замечательно комбинировать то, что на других будет выглядеть нелепо.

3. Лев

Эксперименты с образом?! Легко! Горделивые и самодостаточные Львицы отлично смотрятся и в классическом костюме, и в ярком летнем сарафане. Всегда следят за модой, а при выборе вещей полагаются только на свой вкус.

2. Телец

Любители комфорта и прекрасного постоянно пополняют свой гардероб ультра модными вещами. Каждый выход - это очередная заявка о себе миру.

1. Стрелец

Любвеобильные Стрельцы и гардероб имеют таких же необъятных размеров. Благодаря ему могут создавать невероятные образы, сочетая даже несочетаемые цвета и стили. Вы их не пропустите!