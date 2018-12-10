Новая рождественская коллекция от эстонского дизайнера Натальи Ыннис превзошла все ожидания
10 декабря 2018, 14:24
Эстонский дизайнер Натали Ыннис представила свою новую рождественскую коллекцию.
Яркий цвет платья сине-зеленого тона навеян зимним небом.
Розовое золото дает вам возможность сиять, и наверняка понравится каждой женщине.
Сексуальный цвет фуксии - это именно то, что привлечет внимание.
Новая рождественская коллекция делает женщину счастливой и неповторимой.
Коллекция доступна в магазине Natali Õnnis, расположенном на 3-м этаже торгового центра T1 Mall of Tallinn. Интернет-магазин www.natalionnis.ee