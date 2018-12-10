Пн, 10.12.2018
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  • Новая рождественская коллекция от эстонсокого дизайнера Натальи Ыннис превзошла все ожидания

Новая рождественская коллекция от эстонсокого дизайнера Натальи Ыннис превзошла все ожидания

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Новая рождественская коллекция от эстонсокого дизайнера Натальи Ыннис

ФОТО: Jaana Sorokina

Эстонский дизайнер Натали Ыннис представила свою новую рождественскую коллекцию. 

Яркий цвет платья сине-зеленого тона навеян зимним небом.

Рождественская коллекция от эстонсокого дизайнера Натальи Ыннис 

ФОТО: Jaana Sorokina

Розовое золото дает вам возможность сиять, и наверняка понравится каждой женщине.

Новая рождественская коллекция от эстонсокого дизайнера Натальи Ыннис

ФОТО: Jaana Sorokina

Сексуальный цвет фуксии - это именно то, что привлечет внимание.

Новая рождественская коллекция от эстонсокого дизайнера Натальи Ыннис

ФОТО: Jaana Sorokina

Новая рождественская коллекция делает женщину счастливой и неповторимой.

Новая рождественская коллекция от эстонсокого дизайнера Натальи Ыннис

ФОТО: Jaana Sorokina

Коллекция доступна в магазине Natali Õnnis, расположенном на 3-м этаже торгового центра T1 Mall of Tallinn. Интернет-магазин www.natalunion.

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