Последствия привычки ложиться спать поздно, о которых мы даже не догадывались

Считается, что по времени отхода ко сну все люди делятся на «жаворонков» и «сов». Однако специалисты уже давно пытаются доказать, что подобная классификация ошибочна, и всем нам стоит пораньше ложиться в постель. Ученые считают, что люди, которые слишком поздно идут спать, обладают более слабым здоровьем, в отличие от тех, кто соблюдает правильный режим.

В интервью The Sun специалисты описали исследование, в котором попытались выявить те или иные заболевания у людей с разным режимом дня. В нем приняли участие 64 тысячи человек, так что можно смело доверять его результатам. Исследователи отметили, что у так называемых «сов» были обнаружены нарушения обмена веществ, пишет Woman. Именно поэтому представители этой группы в зрелом возрасте чаще имеют такие серьезные заболевания, как ожирение, диабет и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Однако ученые считают, что нормализация сна поможет остановить развитие болезней. Поэтому если вы не хотите подвергать опасности свой организм, то скорее пересмотрите свой режим дня.