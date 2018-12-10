Новую «Миссис Москву 2018» затравили в интернете

Фотография победительницы конкурса «Миссис Москва 2018», 35-летней Екатерины Лифшиц, заставила пользователей социальных сетей усомниться в естественности красоты участницы, пишет lady.mail.
После того как снимки женщины разлетелись по сети, интернет-пользователи заподозрили победительницу в злоупотреблении ботоксом и предположили, что на выбор жюри мог повлиять денежный взнос.
«Кто же за нее так хорошо заплатил жюри, что они ее якобы выбрали из всех претенденток? Тариф бы указали, чтобы будущие претендентки уже знали, смогут ли они финансово в этом поучаствовать!» — написала одна из недовольных.
В Instagram победительницы также появились комментарии и оскорбления от хейтеров, которые окрестили женщину «чудовищем ботоксным» и «губастым нашествием». В ответ на это она опубликовала пост, в котором призвала людей «жить и радоваться»,
Финал конкурса, напомним, прошел 2 декабря. Лифшиц, мать двух мальчиков-близнецов, стала победительницей среди «самых активных жен и мам столицы». До рождения детей женщина работала профессиональным стилистом в салоне красоты. Женщина окончила Киевский институт культуры.