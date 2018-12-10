Звезда «Модного приговора» Эвелина Хромченко едет в Таллинн с важной миссией

В первой части мастер-класса международный эксперт моды прочтет лекцию о самых актуальных тенденциях сезона весна-лето 2019 — слушатели не только узнают о новейших трендах, но и поймут, как вечная классика проявляется в грядущем сезоне, как соединить в одном гардеробе практичность и экстравагантность, с чем сочетать новые оттенки, расцветки, формы и линии, что можно достать из своих запасов, а во что инвестировать. Эвелина Хромченко популярно объяснит, как выглядеть «на миллион» вне зависимости от бюджета, возраста, размера, национальных привычек и цвета волос.