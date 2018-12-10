Брошенная американка позвонила своему парню почти 78000 раз за неделю

28-летняя Линда Мерфи пыталась всеми силами вернуть возлюбленного, Уильяма Рьяна, для чего в течение недели после расставания позвонила ему почти 78 тысяч раз, если говорить совсем точно, то звонков было сделано 77 639 раз. Кроме того, женщина отправила возлюбленному 41 229 сообщений, 1937 электронных писем, а еще с обычной почты отправила 217 писем и 647 открыток, пишет Neformat.co.ua .

Парень находился на грани безумия, когда обратился к правоохранителям за помощью. В итоге женщину арестовали, предъявив ей обвинение в преследовании. Причем, в полиции отметили, что в истории штата, да и всей страны, этот случай стал единственным. Также отмечается, что женщина не спала всю эту неделю, постоянно употребляя энергетические напитки, и отправляла все эти сообщения и делала звонки безостановочно. Адвокат молодого человека признался, что его клиент «рад до безумия» аресту экс-подруги, и считает себя практически спасенным, поскольку к концу сумасшедшей недели он стал постоянно думать о самоубийстве. А женщине теперь предстоит получить квалифицированную помощь медиков. Для начала ей назначили психиатрическую экспертизу.